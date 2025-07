Goiânia e Aparecida de Goiânia estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação

Interessados podem ser selecionados também para Mineiros e Santo Antônio do Descoberto

Thiago Alonso - 16 de julho de 2025

Unidade de Escola do Futuro em Goiás oferece cursos. (Foto: Divulgação/ Secti)

O Governo de Goiás anunciou a abertura de 715 novas vagas para cursos de capacitação gratuitos na área de tecnologia e artes, para as Escolas do Futuro de Goiás (EFGs).

As oportunidades são destinadas para estudantes dos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto que desejem iniciar as aulas no segundo semestre.

Ao todo, são 268 vagas para cursos da área de tecnologia e inovação, incluindo capacitações em Desenvolvimento Web e Mobile; Empresas Digitais; e Marketing e Mídias Sociais.

Já para o setor artístico, a EFG Basileu França, em Goiânia, oferta 447 vagas para Artes Visuais, com pintura, desenho artístico, gravura e outros; Música, com foco em Teatro Musical; e Circo, que envolve habilitações para acrobacias aéreas, malabares e equilíbrios, além de Dança Contemporânea; Ballet Clássico; Artes Circenses; e Música.

Os interessados também podem se candidatar para o curso superior em Produção Cênica, assim como para os Grupos Sinfônicos, com vagas para instrumentos e canto das Orquestra Sinfônica Juvenil Pedro Ludovico Teixeira, Coro Sinfônico Jovem de Goiás, Banda Sinfônica Jovem de Goiás, e Big Band Basileu França.

As inscrições podem ser realizadas, entre os dias 31 de julho e 03 de agosto, por meio do site das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), sendo que cada um dos cursos possui data e método de seleção diferente.

Os candidatos serão selecionados, seja por meio de teste de aptidão, por média global das notas obtidas no último ano cursado do ensino médio, nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Confira todas as vagas disponibilizadas para os cursos:

Cursos em Artes

Inscrições até 31 de julho

Técnico em Música – (30) – teste de aptidão

Técnico em Artes Circenses – (10) – teste de aptidão

Capacitação em Artes Visuais – (230) – teste de aptidão

Capacitação em Circo – (34) – teste de aptidão

Capacitação em Música – (35) – teste de aptidão

NAH Grupos Sinfônicos – (18) – teste de aptidão

Inscrições até 03 de agosto

Técnico em Dança Contemporânea – (25) – teste de aptidão

Técnico em Dança Ballet Clássico – (25) – teste de aptidão

Superior em Produção Cênica – (40) – vestibular ou Enem

Cursos em Tecnologia

Inscrições até 03 de agosto

Desenvolvimento Web e Mobile – (95) vagas – Enem/Encceja/nota Ensino Médio

Empresas Digitais – 69) vagas – (Enem/Encceja/notas Ensino Médio

Marketing e Mídias Sociais – (104) vagas – Enem/Encceja/notas Ensino Médio

