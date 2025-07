Senai Roberto Mange forma profissionais para transformar o futuro da indústria

Gabriella Licia - 18 de julho de 2025

Fachada do SENAI, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Com mais de duas décadas de tradição em Anápolis, o curso superior de Tecnologia em Processos Químicos da Faculdade Senai Roberto Mange vem formando profissionais que hoje ocupam cargos estratégicos em indústrias por todo o país.

A proposta do curso vai além da formação técnica: é preparar o aluno para os desafios reais do setor produtivo, conectando teoria, prática e inovação.

Entre os diferenciais da graduação, está a forte atuação de professores com experiência de mercado, que trazem para a sala de aula vivências concretas da rotina industrial.

“Aqui, a prática não é um complemento. Ela é parte fundamental do nosso ensino”, reforça a coordenação. A estrutura da unidade também é um destaque: laboratórios equipados com tecnologia de ponta oferecem ao aluno a oportunidade de experimentar, desde o primeiro semestre, as dinâmicas presentes nas maiores indústrias do Brasil.

A conexão direta com o setor produtivo é outro diferencial. O curso mantém parcerias com empresas da região para que os projetos desenvolvidos em sala acompanhem demandas reais da indústria, aproximando o estudante do mercado de trabalho de forma estratégica.

Muitos alunos saem da graduação com vagas garantidas em áreas como supervisão e coordenação industrial.

Além da formação acadêmica, os alunos têm a oportunidade de participar de competições como os Grand Prix de Inovação, tanto em âmbito nacional quanto latino-americano, onde podem colocar em prática conceitos da Indústria 4.0, além de desenvolver soluções em equipe para os desafios do setor.

A Faculdade Senai Roberto Mange também oferece outras opções de graduação tecnológica, como os cursos superiores em Automação Industrial, Logística e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, todos com a mesma qualidade reconhecida e voltados à formação profissional integrada com o mercado.

Para quem deseja fazer a diferença na indústria e na sociedade, essa pode ser a escolha certa. Transforme seu futuro com a Faculdade Senai.