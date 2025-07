Torcedores podem retirar ingressos para os próximos jogos da Anapolina e do Anápolis

Principais times de Anápolis jogam pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano e pela Série C do Brasileirão

Paulo Roberto Belém - 18 de julho de 2025

Vista aérea do Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Anapolina e Anápolis estão precisando dos torcedores para os dois próximos jogos em casa. Para tal, estão abertas as trocas de ingressos válidos pelo programa Torcida Premiada para as partidas das equipes que acontecem neste domingo (20) e segunda (21) no Estádio Jonas Duarte.

Para Anapolina e Trindade, válido pela Divisão de Acesso, os torcedores devem procurar a bilheteria da arquibancada descoberta do estádio neste sábado, das 09h às 15h, ou no dia do jogo, domingo, das 07h30 às 09h. A partida começa às 10h.

Agora, para Anápolis e Guarani, pela Série C do Brasileirão, os tricolores devem procurar o mesmo local de troca, mas com elas ocorrendo no sábado das 09h às 15h, pulando domingo, e continuando na segunda das 16h30 às 18h30. O jogo tem início às 19h30.

Para realizar a troca pelo Torcida Premiada, os torcedores anapolinos precisam apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto para validar o procedimento. A certidão pode ser retirada pela internet, clicando aqui.

Desafios

Jogando antes, a Rubra precisa vencer para sonhar com o acesso para a elite do Goianão. A equipe vem de dois empates seguidos. Se empatar ou perder, se complica, porque restarão apenas duas rodadas para o final da competição, jogando contra adversários diretos.

Na Série C, o Anápolis segura a vice-lanterna, precisando vencer para sair da situação, que até o fechamento da rodada, pode fazer com que o time saia da zona. O Galo vem de derrota para o líder da competição.

