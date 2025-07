Funções pouco utilizadas da entrada USB no celular (não serve apenas para carregar)

Com o avanço da tecnologia dos aparelhos, novas funcionalidades foram integradas aos dispositivos

Pedro Ribeiro - 19 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Steve Johnson)

A maioria das pessoas usa o USB do celular apenas para carregar a bateria. No entanto, esse pequeno conector, presente especialmente nos modelos mais modernos com entrada USB-C, oferece muito mais do que isso.

Com o avanço da tecnologia dos smartphones, principalmente os da linha Galaxy da Samsung, novas funcionalidades foram integradas à porta USB, permitindo usos que vão desde transferências rápidas até transformar o celular em um mini computador.

1. Transferência de arquivos mais rápida e segura

Uma das utilidades mais conhecidas, mas ainda subutilizada, é a transferência de arquivos entre o celular e o computador. Conectar os dois via cabo USB-C permite mover fotos, vídeos e documentos de forma muito mais rápida e estável do que usar a nuvem, especialmente quando se trata de grandes arquivos. E o melhor: sem depender de internet.

2. Acesso direto a pendrives e HDs externos

Com um simples adaptador USB-C, você pode plugar um pendrive ou até um HD externo diretamente no celular. Isso facilita muito a vida de quem quer liberar espaço interno ou acessar documentos importantes sem precisar abrir o notebook.

3. Conexão entre dois celulares

Sim, dá para transferir arquivos entre dois smartphones usando apenas um cabo USB-C de ponta dupla. É rápido, privado e não depende de internet. Basta conectar os celulares, selecionar os arquivos e aceitar a transferência. Também dá para usar um pendrive como “ponte” entre eles.

4. Compatibilidade com periféricos

O USB-C também permite conectar diversos acessórios ao celular. Você pode usar teclado, mouse, controle de videogame, leitores de cartão e até monitores. Isso torna o smartphone uma verdadeira central de produtividade. E com o Samsung DeX, é possível transformar o Galaxy em um computador com interface parecida com a de um PC.

5. Carregamento reverso

Pouca gente sabe, mas é possível usar seu celular para carregar outros dispositivos, como fones de ouvido, smartwatches e até outro celular. Isso pode quebrar um galho em emergências e funciona com os cabos corretos.

6. Espelhamento de tela e apresentações

Com o USB-C, você também consegue conectar o celular a monitores ou projetores para apresentações. Isso é útil tanto para o trabalho quanto para assistir vídeos ou jogar em uma tela maior.

No fim das contas, o USB do seu celular pode ser uma ferramenta poderosa, que vai muito além de carregar a bateria. Conhecer e explorar essas funções é uma forma inteligente de aproveitar tudo o que o seu smartphone oferece.

