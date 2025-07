Conheça montanha-russa com vista para cachoeira escondida em Goiás

Esse é um convite para viver um encontro inesperado entre adrenalina e contemplação

Anna Júlia Steckelberg - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Se você acha que aventura e natureza não combinam, prepare-se para repensar. No Salto Corumbá, em Corumbá de Goiás, existe uma atração que une emoção e contemplação em um único percurso: a Trilha do Ouro, uma espécie de “montanha‑russa ecológica” que passa por cenários do cerrado e oferece visuais privilegiados da imponente Cachoeira do Salto, com seus 50 metros de queda.

Localizado cerca de 115 km de Goiânia e 95 km de Brasília, o Salto Corumbá é um dos principais refúgios da natureza no entorno das grandes capitais. O parque ocupa 11 alqueires e abriga sete cachoeiras, trilhas, parque aquático, restaurante, camping e hospedagem.

A Trilha do Ouro, nome que remete a uma expedição histórica fictícia pelo cerrado, é um percurso de cerca de 1,1 km que percorre a mata e chega a atingir.

Ao longo do trajeto, você experimenta a sensação de estar em uma montanha‑russa, mas com trilhos biodegradáveis e paisagens naturais — o ponto alto é a vista da cachoeira, que aparece entre as árvores, com respingos e nível de água que pode variar conforme a estação.

Quem visita o Salto Corumbá pode optar pelo ingresso Day Use, que dá acesso à Trilha do Ouro, demais cachoeiras e parque aquático com piscinas, toboáguas e área infantil.

Mas atenção! A trilha é uma atração paga a parte, custando cerca de R$ 40 (trecho de ida ou volta).

O Day Use no parque no final de semana custa cerca de R$ 81 na compra antecipada pelo site, com desconto para crianças até 1,35 m.

Para realizar a Trilha do Ouro, não é necessário preparo físico de atleta, mas é preciso caminhar um pouco antes do embarque. O percurso é autoguiado e seguro, inserido entre trilhas que percorrem todo o complexo, com sinalização clara.

Imagine a cena: sentar em um carrinho ecológico que desliza pela mata, passar sobre o rio e ter de repente à sua frente a majestosa Cachoeira do Salto emoldurada pelo cerrado. A água despenca com força, criando uma atmosfera de frescor e serenidade — um contraste marcante com a velocidade da descida. O visual realmente atrai visitantes para tirar fotos e contemplar a paisagem.

Além da montanha‑russa natural, o Salto Corumbá oferece outras atrações que complementam a experiência: rapel na queda de 50 m, tirolesa sobre o rio, boia-cross por corredeiras de 1,2 km e passeios a cavalo.

Essa combinação entre aventura e natureza posiciona o Salto Corumbá como um dos destinos preferidos para quem busca fugir da rotina urbana. É possível explorar o complexo em apenas um dia ou estender a estadia em camping ou pousada rústica, desfrutando do silêncio do cerrado.

Em suma, essa “montanha‑russa ecológica” com vista para cachoeira escondida é um convite para viver um encontro inesperado entre adrenalina e contemplação — com o charme do cerrado como cenário. Se você estiver em Goiás, não deixe de fazer uma pausa para esse passeio que surpreende até os mais céticos.

