Esse preparo é a prova de que é possível manter a crocância sem depender da fritura

Anna Júlia Steckelberg - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Cozinha da Wilza)

Se você já cansou daquele frango sem graça do dia a dia, mas também não quer exagerar na fritura, temos uma boa notícia: dá para preparar um frango empanado crocante, saboroso e mais saudável, e tudo isso sem abrir mão do sabor nem lotar a pia de óleo.

Com o preço da carne em alta, o frango segue como a proteína preferida dos brasileiros. Além de mais acessível, é versátil e combina com os mais diversos temperos e modos de preparo. E quando a ideia é surpreender sem complicar, o frango empanado com aveia, feito na air fryer, é uma das alternativas mais interessantes, tanto para quem quer fugir da mesmice quanto para quem busca uma alimentação mais equilibrada.

Por que usar aveia no lugar da farinha tradicional?

A tradicional casquinha feita com farinha de rosca ou panko é, sim, deliciosa. Mas se a ideia é deixar o prato mais leve e nutritivo, a aveia entra como uma alternativa excelente. Rica em fibras e fonte de proteína vegetal, ela ajuda a dar textura crocante por fora e maciez por dentro, com um bônus: mais saciedade no prato.

O melhor jeito de empanar o frango para deixar mais crocante e saudável

A técnica é simples e funciona como uma espécie de milanesa funcional. O segredo está na sequência correta e no tempero, que faz toda a diferença.

Tempere 4 filés finos de frango com sal, pimenta-do-reino e suco de 1 limão. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos.

Em outro recipiente, bata 1 ovo e misture com 1 colher de chá de mostarda e 1 colher de chá de páprica, isso vai turbinar o sabor.

Empane na seguinte ordem: primeiro na farinha de aveia, depois no ovo batido e, por fim, na aveia em flocos. Pressione levemente para grudar bem.

Leve os filés para a air fryer pré-aquecida, em temperatura máxima, por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados.

Resultado?

Um frango dourado, crocante por fora, suculento por dentro e com um sabor surpreendente. Ideal para acompanhar uma saladinha, legumes assados ou até mesmo aquele arroz com feijão de todo dia.

