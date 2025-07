Conheça paraíso em Goiás perfeito para relaxar com a família

Perfeito para recarregar as energias e criar memórias em família que ficam para sempre

Anna Júlia Steckelberg - 22 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Quem nunca sentiu vontade de escapar da rotina corrida, deixar o celular de lado e simplesmente ouvir o som da natureza? Pois é exatamente essa a proposta de um cantinho escondido no interior de Goiás: Lagoa Santa.

A cerca de 360 quilômetros de Goiânia, esse pequeno município surpreende por abrigar uma das maiores fontes de água termal da América Latina, e ainda por cima rodeada de muito verde, tranquilidade e atrações perfeitas para quem deseja relaxar em família.

Conheça paraíso em Goiás perfeito para relaxar com a família

O nome do lugar não é por acaso. No coração da cidade está a famosa Lagoa Santa, uma nascente natural com temperatura média entre 29 e 31 graus, que brota diretamente do aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo.

As águas são sulfurosas e, segundo relatos locais e visitantes frequentes, possuem propriedades terapêuticas capazes de aliviar dores musculares, melhorar a circulação e promover uma sensação profunda de bem-estar. O melhor de tudo? É possível mergulhar nelas a qualquer hora do ano.

O principal atrativo da cidade é o complexo Thermas Lagoa Santa, um parque ecológico com mais de 370 mil metros quadrados, que preserva a vegetação nativa do cerrado, oferece trilhas, passarelas de madeira e mirantes com vistas encantadoras.

Caminhar por lá é como entrar em outro mundo, um em que o tempo corre mais devagar e o ar parece mais puro. Famílias com crianças encontram opções de lazer como o Balneário Kin Gin, que conta com piscinas, playground, toboáguas, restaurante, churrasqueiras e uma atmosfera acolhedora e segura.

Outro destaque da região é o Rio Aporé, também conhecido como Rio do Peixe. Ele faz a divisa natural entre Goiás e o Mato Grosso do Sul e atrai turistas que buscam atividades como passeios de lancha, rafting, bóia-cross e até pesca.

Já para quem quer algo ainda mais calmo, as águas do rio em certos trechos são tão serenas que parecem espelhos, perfeitos para passeios contemplativos.

O melhor período para visitar é durante o mês de julho, quando o clima está mais seco, a água da lagoa mais cristalina e a estrutura turística funcionando a todo vapor. Mesmo nos meses mais quentes, a cidade mantém sua atmosfera tranquila e charmosa, longe das multidões dos grandes centros.

Em tempos em que o descanso virou artigo de luxo, conhecer Lagoa Santa é redescobrir o valor da calma. Um verdadeiro paraíso escondido no coração de Goiás, perfeito para recarregar as energias e criar memórias em família que ficam para sempre.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!