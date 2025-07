Influencer de Goiânia desafia juiz após decisão polêmica: “quem disse que vou remover?”

Magistrado determinou durante plantão do TJGO que Instagram exclua vídeos contra advogado e multa deverá ser aplicada em caso de descumprimento

Davi Galvão - 21 de julho de 2025

Advogada/influencer Jordane Mota e influencer Cleitin Mil Graus, que fazem parte do processo. (Foto: Reprodução)

A página @goianiamilgraus utilizou as redes sociais para responder, publicamente, a uma decisão emitida pelo juiz Flávio Fiorentino de Oliveira, que determinou a retirada de postagens consideradas difamatórias contra o advogado Alan Araújo Dias.

Na repercussão da decisão, compartilhada pelo Portal 6, o perfil oficial da página responde: “E quem disse que eu vou remover?”, seguido de diversos emojis rindo.

Nas respostas ao comentário, internautas aprovaram a atitude do influencer e acharam graça da forma com a qual se posicionou.

Em tempo

O advogado Alan Araújo, autor da ação contra a página, alegou que os perfis “cleitinmilgraus”, “goianiamilgraus”e “dra.jordane mota” divulgaram conteúdos caluniosos, afetando-lhe a honra e imagem.

As postagens o acusam de ter agredido a companheira e também veiculam vídeos no qual ele supostamente discute com a mulher, a empurra no chão e até a arrasta.

O juiz responsável pelo caso ordenou que o Instagram remova as postagens em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!