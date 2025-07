Caiado apresenta soluções para proteger empresas e empregos em Goiás da taxação americana

Medidas incluem linhas de crédito, reservas financeiras e apoio a setores que mais exportam aos EUA

Samuel Leão - 23 de julho de 2025

Caiado em reunião com empresários goianos. (Foto: Lucas Diener e Cristiano Borges)

Após realizar uma reunião com empresários, visando prevenir impactos da taxação de 50% imposta pelo presidente americano Donald Trump, o governador Ronaldo Caiado (UB) apresentou estratégias para conter prejuízos ao mercado goiano.

Dentre os projetos apresentados, ele falou sobre linhas de crédito e fundos que pretendem “amortecer” as alterações fiscais em Goiás, protegendo os trabalhadores e empresas.

“Acabamos de concluir uma reunião extremamente importante. Sempre foi uma preocupação minha, como governador do Estado, cuidar das pessoas, das empresas e dos trabalhadores, que são as pessoas que podem sofrer qualquer sequela com o aumento das tarifas”, expressou.

Caiado citou até uma preparação para o risco de solvência das empresas, que iria comprometer as vagas dos trabalhadores e afetar todo o mercado estadual.

Dentre as medidas anunciadas, está o Fundo Creditório, que se trata de uma nova linha de crédito para apoiar os segmentos da economia goiana que mais exportam para os Estados Unidos e, portanto, que mais sofrerão impacto.

O governador também anunciou o uso do Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq), criado em 2020 durante a pandemia de Covid-19. Este fundo público, vinculado à Goiás Fomento, oferece recursos para subsidiar o pagamento de encargos em operações de crédito.

Outra opção apresentada foi o Fundo de Estabilização Econômica do Estado de Goiás, uma reserva financeira que pode ser acionada em períodos de crise econômica, garantindo a continuidade de serviços essenciais no estado.