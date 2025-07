Criança aproveita o sono dos pais e compra mais de R$ 16 mil em brinquedos na Amazon

O caso veio à tona no início de julho, após a mãe da criança compartilhar tudo em um vídeo no TikTok

Pedro Ribeiro - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma simples madrugada virou dor de cabeça — e risada — para uma família que foi surpreendida por um episódio inusitado.

Enquanto os pais dormiam, um menino de apenas 5 anos aproveitou o silêncio da casa para fazer compras sozinho na Amazon.

O resultado? Mais de US$ 3 mil em brinquedos e eletrônicos, o equivalente a cerca de R$ 16 mil.

Criança aproveita o sono dos pais e compra mais de R$ 16 mil em brinquedos na Amazon

O caso veio à tona no início de julho, após a mãe da criança compartilhar tudo em um vídeo no TikTok.

A publicação rapidamente viralizou e já acumula mais de 4,2 milhões de visualizações.

No vídeo, o pai aparece incrédulo e visivelmente frustrado ao falar com o filho, que está sentado tranquilamente no sofá entre os irmãos. “Você comprou sete carros na Amazon. Gastou mais de US$ 3.000 hoje. Como você fez isso? Você está com tantos problemas”, diz o homem, tentando conter o choque.

A gravação também mostra uma captura de tela com a lista de pedidos feita pela criança, repleta de brinquedos, gadgets e outros itens — uma verdadeira “lista de Natal fora de época”. Em uma das imagens mais comentadas, o menino aparece sorrindo enquanto realiza as compras, com a legenda: “Vivendo a vida alegremente rolando e verificando enquanto o resto da casa está dormindo”.

Carrinho cheio, pais desesperados

Segundo a mãe, o menino ainda tinha outros US$ 700 em produtos no carrinho, prontos para serem finalizados. No post, ela contou que o desespero foi imediato. “No momento, estou no telefone chorando para a Amazon, meu marido está no telefone chorando com nosso banco…”, escreveu.

A repercussão foi grande, e os comentários no TikTok misturaram empatia e bom humor. Um seguidor brincou: “Só estou com inveja de você ter saldo suficiente na conta para tudo isso. O meu cartão teria sido recusado tão rápido.” Outro ironizou: “Podemos pegar um dos carros?” E um terceiro completou: “Ele levou o Natal em julho a um nível totalmente novo.”

O que o caso revela sobre consumo infantil online?

Apesar do tom leve da situação, o episódio levantou um alerta importante: o acesso fácil a plataformas como a Amazon, aliado à falta de barreiras de segurança digital, pode levar crianças a fazerem compras impulsivas — com ou sem a supervisão dos pais.

Nos comentários, muitos pais relataram experiências parecidas. Uma mãe de Nova Jersey contou que decidiu limitar os gastos das filhas adolescentes, cortando mimos como manicure e roupas em excesso. “Não sou o Banco da Mãe”, escreveu ela.

Esse caso reforça a necessidade de configurar senhas, usar autenticação em dois fatores e monitorar o uso de dispositivos por crianças. Afinal, uma simples distração pode virar uma fatura bem salgada.

Assista:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!