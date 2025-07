UFG abre inscrições para cursinho preparatório pré-vestibular; veja passo a passo

Aulas serão ministradas presencialmente ou em modalidades de ensino à distância

Thiago Alonso - 24 de julho de 2025

Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a abertura de uma nova turma do Cursinho Federal de Goiás (CFG), preparatório destinado a estudantes que queiram ingressar no ensino superior utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para essa edição, as oportunidades disponibilizadas pela instituição incluem aulas presenciais, além de também ofertar modalidade online, de Ensino à Distância (EaD).

Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário online disponibilizado pela UFG até o dia 08 de agosto. Na modalidade EaD, no entanto, as candidaturas seguem até o dia 11 de agosto, e devem ser realizadas pela plataforma Decole Cursinho Federal.

Para participar, os estudantes devem cumprir alguns pré-requisitos, como estar cursando o ensino médio ou já ter concluído pelo menos o 3º ano.

Os selecionados serão convocados para matrícula no dia 08 de agosto, por ordem de chegada, presencialmente no Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG (EVZ), no Campus Samambaia, em Goiânia.

Pessoas que não comparecerem na data informada perderão automaticamente as vagas, que serão preenchidas conforme a ordem de atendimento, até o limite disponível.

Neste caso, a segunda chamada será divulgada no mesmo dia, 08 de agosto, no Instagram e no site da UFG. Para estes estudantes, a matrícula vai até o dia 11 de agosto — a mesma da modalidade online —, também por ordem de chegada.

Para efetuar a matrícula, é preciso pagar uma taxa única de R$ 350, assim como entregar uma resma de papel A4 (500 folhas).

Mais informações podem ser consultadas no Instagram oficial do cursinho: @cursinhofederal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!