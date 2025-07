6 gírias e expressões que só quem é goiano raiz vai entender

Do “a vaca foi pro brejo” ao “mexer o doce”: você conhece todas elas?

Anna Júlia Steckelberg - 26 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Youtube)

Quem nasce em Goiás carrega mais do que um sotaque cantado e uma paixão por pequi. Carrega um idioma próprio, cheio de expressões curiosas, metáforas criativas e um bom humor que atravessa gerações.

As gírias goianas não são apenas palavras soltas no meio da conversa: elas contam histórias, refletem o modo de vida e traduzem com precisão sentimentos que, em outras regiões, exigiriam longas explicações.

Se você já ouviu alguém dizer que “a vaca foi pro brejo” ou que está “grilado”, parabéns, você teve um vislumbre do que é ser goiano raiz. Agora, se entendeu de primeira, é porque carrega o Goiás na fala e no coração.

A seguir, listamos 6 gírias e expressões tipicamente goianas que fazem parte do dia a dia de muita gente por aqui, e que, fora do estado, costumam causar espanto, riso ou pura confusão.

1. A vaca foi pro brejo

Uma das mais conhecidas, essa expressão indica que a situação está perdida, sem solução.

Algo deu tão errado que nem reza forte resolve mais. Usada com um toque de drama bem humorado, ela resume o fim da linha.

2. Barriga de lôbó

Aqui não se trata de uma ofensa, mas de uma descrição carinhosa (e cômica) para aquela barriga redondinha, típica de quem adora uma pamonha, um empadão ou um arroz com pequi reforçado.

3. Dei trela de rir

Quando a risada é tanta que falta o ar, o goiano diz que “deu trela de rir”.

A expressão carrega musicalidade e exagero na medida certa, do jeitinho que o goiano gosta de contar caso.

4. É pra acabá com os piqui de Goiás

Surpresa, indignação, espanto: tudo cabe nessa frase.

É usada quando algo parece tão absurdo ou inesperado que não sobra nem pequi para contar história. É uma exclamação típica de quem se sente lesado ou chocado.

5. Grilado

Embora seja usada em outras regiões, no vocabulário goiano “grilado” é sinônimo de nervoso, inquieto ou encucado.

Alguém grilado não sossega até resolver o que está tirando sua paz.

6. Mexer o doce

Significa agir, tomar atitude, parar de enrolar.

Quando alguém está procrastinando demais, é comum ouvir um: “Bora mexer o doce, rapaz!” É o empurrão que faltava para sair do lugar.

