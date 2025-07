McDonald’s de Anápolis agora tem autoatendimento e ambiente mais moderno

Além do trato na fachada e no exterior minimalista, toda a estrutura interna foi renovada

Davi Galvão - 27 de julho de 2025

Fachada do McDonald’s após a reforma. (Foto: Davi Galvão)

A unidade do McDonald’s em Anápolis voltou a abrir as portas para os atendimentos no salão neste sábado (26), após a conclusão da reforma geral na estrutura.

De cara nova, a loja passa a ter um design mais minimalista e voltado a tecnologias, seguindo os moldes de como a rede funciona em grandes capitais.

Além do trato na fachada e no exterior, toda a estrutura interna foi renovada, com o destaque ficando para a inclusão de quatro totens de autoatendimento digitais.

A configuração do salão também foi remanejada, ofertando mais espaço para os clientes e também assentos mais confortáveis.

A varanda com a tradicional vista para o Brasil Park Shopping recebeu novidades que acompanham o design do exterior e dão ao ambiente o aspecto de maior amplitude.

