Processo seletivo diversas vagas em Goiás está com inscrições abertas

Oportunidades são para quem tem nível de escolaridade médio e superior

Paulo Roberto Belém - 27 de julho de 2025

Hidrolândia fica na Região Metropolitana de Goiânia (Foto: Reprodução)

Seguem as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Hidrolândia, visando a contratação temporária de profissionais para atuarem na área da Assistência Social do município, pagando uma remuneração de até R$ 3.151.

São 20 oportunidades, distribuídas entre os cargos de Psicólogo (3 vagas); Assistente Social (2 vagas); Facilitador de Oficinas Karatê (1 vaga); Facilitador de Oficinas Dança modalidade Stred Dança (2 vagas); Facilitador de Oficinas Jiu Jitsu (1 vaga).

Cadastrador/Digitador (1 vaga); Costureira (1 vaga); Orientador (1 vaga); Cuidador Diurno (2 vagas); Cuidador Noturno (2 vagas); Facilitador de Trabalhos Manuais (1 vaga); Visitador no Programa Primeira Infância Criança Feliz (2 vagas); e Facilitador de Oficinas (1 vaga).

As inscrições vão até o dia 05 de agosto, em dias úteis, das 07h às 11h e das 13h às 17h, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dirceu Mendonça, nº 369, Centro, Hidrolândia.

Não será cobrado taxa de inscrição, devendo os candidatos comparecerem ao local com os documentos exigidos no edital para efetuar a inscrição presencialmente. O regulamento pode ser acessado clicando aqui.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional e entrevista técnica, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

