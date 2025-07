Funcionária de fast food é flagrada realizando todas as funções sozinha e arrecada R$ 220 mil em vaquinha

Ela virou símbolo da força de muitas mulheres que fazem milagre com pouco e a internet decidiu retribuir

Anna Júlia Steckelberg - 28 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/TikTok)

Imagine chegar em um fast food, pedir seu lanche, ver a pessoa correndo para fritar as batatas, montar o pedido, atender o caixa, limpar as mesas… e descobrir que ela está fazendo tudo isso sozinha. Foi exatamente o que aconteceu com uma cliente nos Estados Unidos, que, incrédula, filmou a cena e postou no TikTok. O vídeo viralizou com mais de 130 mil visualizações e virou combustível para uma verdadeira corrente de solidariedade.

A protagonista dessa história é Nykia Hamilton, funcionária de uma unidade do Burger King em Columbia, na Carolina do Sul. Mãe solo de três filhos, ela trabalha em dois empregos e precisou, naquele dia, segurar o restaurante inteiro sozinha, porque um colega foi embora e não havia substituto. Nykia deu conta de tudo: atendimento, cozinha, drive-thru, limpeza. O vídeo com ela no corre-corre fez muita gente comentar: “Essa mulher merece um aumento!”

Mas a comoção foi além das curtidas. Internautas incentivaram Nykia a criar uma vaquinha online para conseguir deixar o trabalho exaustivo e ter mais tempo com os filhos. E o resultado emocionou: até agora, ela já arrecadou US$ 41 mil, mais de R$ 220 mil. A meta é chegar a US$ 45 mil.

“Acabei de viralizar no TikTok por trabalhar. Se quiserem contribuir, tudo bem. Obrigada a todos pelo apoio. Eu não esperava que minha vida mudasse como mudou. Eu realmente faço tudo pelos meus filhos”, disse Nykia ao canal WACH.

A história dela escancarou uma realidade comum entre muitas mulheres: sobrecarga, jornadas de 12 horas e a dor de não conseguir acompanhar o crescimento dos filhos. “Estou perdendo a vida deles. Isso me machuca muito”, desabafou.

O Burger King afirmou que investiga o caso e que a política da rede não permite turnos com apenas um funcionário. Casos como o de Nykia têm se tornado frequentes: em julho, uma funcionária do McDonald’s viralizou em situação parecida e também foi ajudada com uma vaquinha.

