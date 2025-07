Jovem vira febre na web fazendo teste de fidelidade no Instagram

Serviço de detetive vem sendo muito requisitado, especialmente por mulheres desconfiadas dos companheiros

Davi Galvão - 28 de julho de 2025

Influencer viralizou testando a fidelidade de namorados, noivos e maridos. (Foto: @opabloloyo)

Investigador particular de traições? Parece estranho, mas é exatamente assim que o influencer Pablo Loyo (@opabloloyo) vem viralizando nas redes sociais, mostrando relatos e casos inacreditáveis de mulheres que o procuram para testar a fidelidade dos companheiros.

Em um dos vídeos que mais estouraram e já conta com cerca de 3 milhões de visualizações, uma seguidora pediu o auxílio do “detetive” para checar a integridade do noivo, com quem estava prestes a se casar e inclusive reformando uma casa para morarem juntos. O desfecho, porém, pegou todos de surpresa.

Para aplicar o esquema, Pablo utiliza costuma utilizar perfis falsos, de mulheres atraentes e normalmente manda uma mensagem para eles. Desta vez, porém, não foi preciso. Simplesmente ao seguir o Don Juan, ele próprio tomou a iniciativa de mandar mensagem.

Conversa vai, conversa vem, já dava para ver o rumo da fidelidade do noivo, que respondeu que já estava “melhor agora” por falar com outra mulher.

Aproveitando o gancho, Pablo disse tê-lo achado lindo, com o elogio sendo retribuído. Logo mais, já estavam os dois marcando um encontro presencial, com a desculpa de tomar um vinho.

O local escolhido, porém, já chamou a atenção. O infiel disse estar reformando uma casa, mas que o imóvel possuía cama de casal, oferecendo maior privacidade e conforto.

Nesse meio tempo, ele também rapidamente retirou a “bela moça” dos seguidores e privou o Instagram, de modo a não revelar as fotos que tinha com a companheira de longa data.

Com o encontro marcado e a tarefa de apuração de fidelidade concluída, Pablo fez os prints necessários e apresentou-os a noiva do rapaz, mas é aí que veio a grande revelação: a casa em reforma era a que eles iriam morar juntos, em família, uma vez que o casamento fosse consumado.

Nos comentários, os internautas se revoltaram com a situação e a atitude do homem, além de desejaram forças para a companheira.

“Na casa e na cama que ele dormiria com a futura esposa, ele leva uma total desconhecida”, disse um usuário.

“Eu casava. E depois deixaria ele mais liso que Lambari em açude”, sugeriu outra.

