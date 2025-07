Homem que tentou abusar de turista em Aruanã pode ter feito mais vítimas e polícia pede ajuda da população

Suspeito foi localizado após criança apontar ele como o mesmo autor de um abuso sexual infantil

Da Redação - 29 de julho de 2025

Homem foi preso após crimes em pousada de Aruanã. (Foto: Divulgação/PC)

Suspeito de invadir uma pousada para tentar estuprar uma mulher em Aruanã, na região do Rio Araguaia, Marcus Antônio de Oliveira pode ter feito mais vítimas, apontou a Polícia Civil (PC).

Segundo a investigação, o homem preso no último sábado (26), já teria se envolvido em um caso de abuso sexual infantil anteriormente, além de ser visto rondando crianças na mesma pousada.

O homem foi detido após a Delegacia de Polícia de Aruanã — 21ª DRP abrir um inquérito decorrente da denúncia da hóspede, que relatou ter sido pega de surpresa pelo suposto autor enquanto estava no quarto, deitada.

Segundo a mulher, ao sair do banheiro e se deitar, ela notou uma movimentação estranha nas cortinas, mas pensou se tratar apenas do vento. Contudo, a situação se escalonou quando ela percebeu que uma pessoa tentava escalar a janela.

O homem, de acordo com a mulher, já estava com as calças abaixadas e apresentava intenção de tentar estuprá-la, momento em que ela gritou pedindo por socorro.

Neste momento, o companheiro da vítima a socorreu, juntamente com outros hóspedes, levando Marcus Antônio a fugir do local rapidamente.

Apesar disso, o homem foi avistado menos de 40 minutos depois, rondando e observando crianças que brincavam na área externa da pousada.

Ao perceber que estava sendo notado pelos funcionários do estabelecimento, o homem fugiu novamente, pulando o muro da pousada, chegando a danificar uma estrutura.

A polícia então foi acionada, encontrando uma motocicleta ainda nas proximidades, a qual foi associada ao suposto autor, sendo que uma criança auxiliou os investigadores, dizendo que ele havia utilizado o veículo em um outro episódio de abuso sexual na mesma região.

Assim, foram iniciadas buscas por Marcus Antônio, que foi localizado e reconhecido pela vítima de tentativa de estupro na pousada. Ele então foi encaminhado para uma delegacia, onde foi preso em flagrante.

A divulgação da imagem e qualificação do preso foi realizada nos termos do art. 13 da Lei nº 13.869/2019, da Portaria Normativa nº 547/2021/DGPC, visando a identificação de outras possíveis vítimas, bem como a colaboração com eventuais investigações em andamento em outras unidades da Polícia Civil, conforme despacho do delegado responsável pelo inquérito. Dada a proximidade dos fatos narrados e a coincidência das características da motocicleta utilizada pelo indivíduo, há indícios de reiteração criminosa, especialmente contra vítimas vulneráveis.

