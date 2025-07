McDonald’s reabre em Anápolis ofertando vagas de trabalho com diversos benefícios

Oportunidades são para integrar o time para dar suporte à nova loja, localizada no Andracel Center

Paulo Roberto Belém - 30 de julho de 2025

McDonald’s Anápolis está com várias vagas com uma série de benefícios agregados (Foto: Divulgação)

Para quem procura oportunidades de trabalho para contratação imediata, 15 vagas estão abertas na loja do McDonald’s de Anápolis, com opções de jornada 5×2 ou 6×1 em regime diurno, noturno ou na madrugada.

O restaurante retoma as atividades a partir das 11h desta quarta-feira (31), bem no aniversário da cidade.

De acordo com o Méqui Anápolis, as oportunidades são para a função de atendente, com o incremento de trazer consigo uma série de benefícios, além da rotina de trabalho diferenciada na rede de fast-food.

São elas: Assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, 10% de assiduidade, participação nos lucros (PPR), vale transporte, e refeição no local.

Para se candidatar, basta ir à unidade, localizada na Avenida Brasil, esquina com a Beira Rio, no bairro Andracel Center.

Novidades

A unidade do McDonald’s em Anápolis reabre as portas com um novo visual, melhorias tecnológicas e muitas novidades para os clientes.

A loja, que agora conta com McCafé, totens de autoatendimento, menu digital no drive-thru e varanda totalmente remodelada, também passa a oferecer um ambiente mais moderno, confortável e com foco em sustentabilidade.

O drive-thru do McDonald’s de Anápolis funciona em horários estendidos: das 11h às 23h às segundas e terças, e das 11h às 4h da manhã de quarta a domingo.

