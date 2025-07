Tradicional desfile de 31 de julho em Anápolis muda de horário e promete surpresas

Uma das principais inovações será um show pirotécnico de 10 minutos, embora presença dos caças da Baan ainda seja incerta

Davi Galvão - 30 de julho de 2025

Desfile irá ocorrer durante a tarde. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Na contramão de anos anteriores, o tradicional desfile cívico-militar que celebra o aniversário de Anápolis será realizado no período da tarde, no próximo dia 31 de julho. A alteração no horário faz parte das novidades para celebrar os 118 anos da cidade.

O evento está marcado para as 17h, com concentração nas imediações da nova sede da Prefeitura, na Avenida Brasil.

Uma das principais inovações será um show pirotécnico de 10 minutos ao final do desfile, de modo a trazer mais entretenimento ao público.

Apesar da mudança no horário, o desfile manterá a participação de colégios militares e instituições tradicionais.

O público contará com arquibancadas, que já estão fixadas na via, sendo que o palco das autoridades será montado em frente ao novo centro administrativo, sob o viaduto da Avenida Brasil.

Por fim, a presença dos caças da Base Aérea de Anápolis (Baan) ainda não está confirmada, especialmente por conta da troca do horário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!