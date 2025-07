Governo de Goiás confirma novo concurso público para professores

Seleção terá vagas distribuídas por disciplina e região, de acordo com a demanda da rede estadual

Isabella Valverde - 31 de julho de 2025

Imagem mostra sala de aula vazia. (Foto: Ilustração/Agência Brasil)

O Governo de Goiás confirmou que realizará um novo concurso público para professores em 2026.

A informação foi anunciada por Hudson Amaral, superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em entrevista ao Diário de Goiás.

Segundo ele, o certame será estruturado com base na necessidade real de cada cidade e disciplina, respeitando as particularidades do sistema estadual de ensino.

“Nosso concurso é por disciplina, por cidade, por região. Não adianta ter um professor de matemática onde não há vaga”, explicou.

O modelo regionalizado de seleção já é utilizado pelo Estado em concursos anteriores, mas deverá ser ainda mais aprimorado para que a distribuição dos profissionais atenda de forma eficaz à carência das unidades escolares.

A expectativa é que a nova seleção contribua para a estabilidade do quadro docente e a melhoria do desempenho escolar.

Hudson também comentou sobre a antiga recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para a suspensão de contratos temporários na rede. Segundo ele, o tema está superado.

“Essa questão do MP já foi resolvida, já respondemos. Eles entraram com a ação, a nossa Procuradoria-Geral ganhou, e os contratos que existem em folha hoje são onde não tem concurso aprovado”, disse.

Com a confirmação do novo concurso, a Seduc reforça a estratégia de consolidar um corpo docente mais estável e de longo prazo.

O edital ainda será elaborado, mas a previsão é de que o processo seletivo ocorra ao longo de 2026.

