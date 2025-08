Terror em motel: mulher é agredida e impedida de sair após programa em Aparecida de Goiânia

Às autoridades, ele negou qualquer prática criminosa e disse que a jovem é quem não estava "respeitando" o combinado

Davi Galvão - 04 de agosto de 2025

Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 34 anos, suspeito de agredir e manter em cárcere privado uma jovem, de 23, dentro de um quarto de motel, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (04).

A vítima, que se identificou como profissional do sexo, relatou que foi impedida de deixar o local após o término de um programa, contratado por R$ 300.

Logo ao chegarem no motel, a PM chamou pela denunciante, sem retorno. Foi então que um homem, de 34 anos, abriu a porta e a equipe conseguiu visualizar a vítima, na cama, com um aparente semblante amedrontado.

De imediato, os militares adentraram e acolheram-na, ao que ela relatou que o suspeito teria se recusado a pagar o valor combinado. Ele ainda teria chegado a usar a força física para prolongar o ato sexual e a agredido com um tapa nas costas.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o suspeito apresentava sinais de embriaguez, com ele confirmando também ter utilizado cocaína ao longo da noite.

Aos militares, o homem negou as acusações, alegando que o programa duraria até as 8h e que a vítima poderia ter saído do quarto a qualquer momento, tanto que passou boa parte do tempo no banheiro, sozinho. A jovem, porém, disse não ter tido coragem de sair por medo de represálias.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente encaminhados a Central de Flagrantes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

