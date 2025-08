Motorista de aplicativo surpreende passageira: “Uber do Amor”

Com criatividade e surfando na onda, condutor transforma corridas em momentos únicos

Anna Júlia Steckelberg - 05 de agosto de 2025

Motorista usando celular no volante.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Você já entrou num Uber esperando só uma corrida rápida e saiu com vontade de casar com o motorista? Não literalmente, claro, mas é esse tipo de sensação que muitos usuários da internet estão tendo após ver um vídeo que viralizou nos últimos dias: um motorista de aplicativo transformou seu carro numa verdadeira confeitaria ambulante.

Repostado pela famosa página do Instagram Uber da Depressão, que já acumula mais de um milhão de seguidores, o vídeo foi originalmente publicado pela Della Doce’s Confeitaria. A gravação mostra um passageiro sendo surpreendido ao encontrar no banco traseiro do carro uma caixinha cheia de doces artesanais, mais especificamente o novo queridinho da internet: o “morango do amor”.

O doce, que mistura morango fresco, brigadeiro branco e uma casquinha crocante de açúcar, virou febre nas redes. A combinação inusitada, mas irresistível, deu tão certo que não só arrancou suspiros de quem experimentou, como também comentários de quem viu o vídeo:

“Brasileiro é especialista em aproveitar oportunidades.”

“Fenomenal! Tragam um prêmio pra esse cara!”

“Eu não faria, o risco de alguém roubar com eu distraído dirigindo é muito grande. E no final de todas as corridas eu teria que sempre perder tempo contando quantos tem pra saber se não levei prejú.”

Além da ideia ser genial, o vídeo chamou atenção pelo capricho da apresentação e pelo carisma do motorista. A gravação virou um retrato bem-humorado da criatividade brasileira, aquela que transforma até o trânsito pesado em uma oportunidade de negócio.

E mais do que vender um doce, o tal “Uber do Amor” parece vender uma experiência. É o tipo de gentileza (e esperteza) que adoça o dia de qualquer passageiro e que, claro, tem tudo para conquistar ainda mais espaço, quem sabe até fora do carro?

Se você der sorte na próxima corrida, talvez encontre muito mais que um destino. Vai que, no meio do caminho, aparece um brigadeiro crocante te esperando.

Confira o vídeo do “Uber do Amor”:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por uber da depressão (@uberdepre)

