Vestibular da UFG está com inscrições abertas; veja passo-a-passo

Modalidade de ingresso volta a ser ofertada pela instituição de ensino após mais de uma década

Augusto Araújo - 05 de agosto de 2025

Reitoria da UFG. (Foto: UFG)

Estão oficialmente abertas, as inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Federal de Goiás (UFG). A seleção marca o retorno do vestibular próprio da instituição após mais de uma década de adoção exclusiva do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Agora, 50% das vagas da maioria dos cursos de graduação serão preenchidas por meio da nova prova, cuja aplicação está marcada para 19 de outubro.

Os interessados devem se inscrever até o dia 05 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Ao todo, o vestibular vai ofertar 2.209 vagas em mais de 100 cursos. A outra metade das vagas continuará sendo preenchida via SiSU, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo a UFG, o objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior e atingir 100% de ocupação das vagas ofertadas.

A atual reitora da universidade, Angelita Pereira de Lima, explica que os dois sistemas — vestibular e SiSU — não se excluem, mas se complementam, ampliando as possibilidades para quem deseja estudar na instituição.

“Estamos oferecendo três oportunidades ao candidato: Vestibular UFG, SiSU e, por fim, o cadastro de reserva. Tudo isso pensado para que ninguém perca o início das aulas”, afirmou.

Para mais informações a respeito do vestibular da UFG, leia o edital.

