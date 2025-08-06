Barraquinhas movimentam igrejas de Anápolis em agosto com comida, música e tradição

São cinco locais de festividades, tanto na cidade quanto em um distrito na região Norte

Paulo Roberto Belém - 06 de agosto de 2025

Paróquia Catedral Bom Jesus, em Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

O mês de agosto está movimentado em Anápolis para quem gosta das tradicionais barraquinhas. Até o fim do mês, cinco locais estão com celebrações a figuras da Igreja Católica.

No Centro, a Catedral do Bom Jesus da Lapa está em festa até o domingo (10). A programação religiosa até sábado (09) começa às 19h com novenas e missas. Já no domingo, os mesmos ritos acontecem às 18h e 20h.

Já no domingo, uma programação especial. A Alvorada está marcada para às 06h, seguida de missa especial para os pais. Ainda será servido um café da manhã comunitário ao final. Às 19h, ocorrerá a missa de encerramento, com procissão, levantamento de mastro e queima de fogos.

A parte festiva é diária, sempre após as celebrações religiosas. São barraquinhas com comidas típicas, shows artísticos e leilões. O espaço conta, ainda, com espaço kids.

Paróquia Santa Clara – Recanto do Sol

Até o dia 11, a Paróquia Santa Clara, localizada no Recanto do Sol, celebra a padroeira. A parte religiosa integra novenas e missas a partir das 18h30, com a parte social com as barraquinhas de comidas típicas e shows musicais sempre após estes ritos.

No domingo (10), está anunciado um grande bingo beneficente para a partir das 14h. Na segunda-feira (11), ocorre a solenidade de Santa Clara, com procissão às 19h seguida de missa.

Capela Santa Clara – Cidade Jardim

Na Cidade Jardim, a Capela Santa Clara entra também celebra a padroeira entre os dias 07 e 17. A abertura terá um jantar às 20h. A parte religiosa vai de 08 a 16 com novenas e missas, sempre a partir das 18h.

Os festejos sociais serão apenas entre às quintas e domingos, até o dia 17. Estão programados shows ao vivo e comidas típicas.

Paróquia Nossa Senhora D’Abadia – Souzânia

Em Souzânia, a Festa em Louvor a Nossa Senhora D’Abadia movimenta um dos distritos de Anápolis.

A programação vai de 08 a 17, com a programação religiosa começando às 18h com Exposição do Santíssimo, terço e novenas, seguidos de missa às 19h. As festividades serão sempre após estes ritos, com barraquinhas, leilões e apresentações.

Paróquia Nossa Senhora D’Abadia – Vila Nossa Senhora da Abadia

Outra paróquia homônima, localizada na vila de mesmo nome, a Paróquia de Nossa Senhora D’Abadia encerra as barraquinhas do mês de agosto, entre os dias 15 e 24.

Por lá, as celebrações religiosas serão diárias, a partir das 18h, com adoração ao Santíssimo, seguido de missas e novenas. No dia 15, dia da padroeira, uma missa especial será realizada às 19h. No último dia, 24, uma procissão inicia às 18h com missa logo depois.

A programação festiva com barraquinhas, comidas típicas, shows musicais e outros atrativos será diária, sempre após os ritos religiosos.

