Cantor gospel de Anápolis assume cadeira de deputado federal

Ele ficará no cargo por cinco meses, até o início de 2026, e é visto como uma liderança chave no Podemos

Samuel Leão - 06 de agosto de 2025

Samuel Santos, cantor gospel, assume a cadeira de deputado federal. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Morador de Anápolis, o cantor gospel Samuel Santos assumiu, nesta terça-feira (05), a vaga de deputado federal, substituindo Glaustin da Fokus (Podemos), que se licenciou do cargo por questões pessoais.

Samuel Santos é agora o segundo representante da cidade na bancada goiana.

A troca faz parte de um acordo firmado entre o cantor e Glaustin durante as eleições de 2022, quando ele integrou a chapa do PSC, que depois se fundiu com o Podemos.

Samuel confirmou o acordo e, após resolver questões burocráticas, finalmente assumiu a vaga.

Ele ficará no cargo por cinco meses, até o início de 2026, e é visto como uma liderança chave no Podemos, com grandes expectativas para a formação de chapas nas próximas eleições.

Nas eleições de 2022, obteve 25.321 votos, sendo o segundo mais votado da chapa.

Além dele, o deputado Rubens Otoni (PT) também representa Anápolis na Câmara Federal, em uma bancada de 17 deputados de Goiás.