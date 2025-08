Deputado leva bandeira dos EUA à Assembleia de Goiás e pede prisão de Alexandre de Moraes

Para Amauri Ribeiro, o ministro do STF é o "maior criminoso da nação"

Samuel Leão - 06 de agosto de 2025

Amauri discursando na Alego. (Foto: TV Alego)

Na sessão ordinária desta quarta-feira (06), na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), o deputado estadual Amauri Ribeiro (UB) protagonizou um momento polêmico ao levar uma bandeira dos Estados Unidos ao plenário e defender publicamente a prisão e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante discurso na tribuna, o parlamentar recordou ensinamentos do pai, afirmando que “um homem tem que ter lado” e que não existe centro político, apenas direita e esquerda. Ele afirmou ainda que falta apenas um voto no Senado para que o pedido de impeachment de Moraes seja aprovado.

“Um homem que não tem mandato, não foi votado e vem destruindo a democracia dessa nação. Chega”, bradou.

Amauri também elogiou o chamado tarifaço americano e classificou Moraes como “o maior criminoso dessa nação”, alegando que o ministro teria cassado mandatos parlamentares apenas por divergências de opinião.

