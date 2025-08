Moradores se queixam de vazamentos de água em Anápolis e cobram resposta da Saneago

Após reclamações, Portal 6 entrou em contato com a companhia que deu um parecer sobre a situação

Gabriella Pinheiro - 06 de agosto de 2025

Moradores de Anápolis se queixam de vazamento e cobram resposta da Saneago (Foto: Reprodução)

Há pelo menos três dias, moradores do Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, em Anápolis, mais precisamente na Rua Orestes Batista de Aguiar, esquina com a Rua Dulce Aguiar, se queixam de um vazamento de água nas vias, que, inclusive, tem causado danos em uma propriedade.

Ao Portal 6, uma moradora mostrou, em vídeo, a rua parcialmente alagada e afirmou ter tido problemas na residência devido ao vazamento, sendo obrigada a agir por conta própria para tentar contornar o transtorno.

“Eu tive que fazer um desvio de água aqui, porque o cano de escoamento da água da chuva da minha casa estava recebendo essa água e fazendo um buraco imenso no meu quintal”, relatou.

Segundo ela, desde o início do problema, a mesma tem tentado contato com a Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago).

Esta, por sua vez, teria respondido apenas nesta terça-feira (05) que iria até o local para resolver o imbróglio. Contudo, o problema continuou no dia seguinte.

Uma situação similar também foi registrada no Centro de Anápolis. Imagens enviadas ao Portal 6 mostram a Rua 14 de Julho repleta de água. Devido à condição, moradores dizem temer faltar de água nos prédios.

Posicionamento

Em nota, a Saneago se manifestou sobre o tema. A respeito do vazamento no Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, a companhia alegou que os técnicos estão concluindo os reparos no endereço.

Questionada sobre a situação no Setor Central, a empresa informou que encaminhará uma equipe ao local ainda nesta quarta-feira (06) para verificar o caso e tomar as providências necessárias.

Leia a nota completa:

A Saneago informa que técnicos estão concluindo os reparos no Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras. Sobre o vazamento no Setor Central, a Companhia informa que vai encaminhar equipe ao local, ainda hoje (6), para verificar a situação e tomar as providências necessárias. A Companhia explica ainda que não havia registro sobre a questão na Central de Relacionamento com o Cliente.

Para diversos serviços – como vazamento, falta de água, débitos, religação e qualidade da água – o atendimento é automático, sem filas. Pela Central 08006450115 ou WhatsApp (62) 32699115 é preciso informar apenas o número da unidade consumidora. Seguindo os passos, em menos de dois minutos você já registra a solicitação do serviço.

Também é possível solicitar serviços por meio da Agência Virtual em www.saneago.com.br ou pelo aplicativo da Saneago, disponível na App Store ou Play Store. Na Agência Virtual ou pelo App é preciso fazer login para alguns serviços, mas as solicitações também são ágeis.

