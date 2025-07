Saiba quais são os 10 melhores colégios particulares de Goiânia

Avaliações foram baseadas nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, segundo divulgado pela banca responsável pela prova

Natália Sezil - 28 de julho de 2025

WR foi o mais bem avaliado no Enem 2024 em Goiás. (Foto: Divulgação/Colégio WR)

Entre as escolas que se destacaram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, a rede particular de ensino de Goiânia é a que mais acumula notas altas – compondo todo o pódio em Goiás.

Os dados são do ranking divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização da prova.

1 – Colégio WR

Segundo o levantamento, o WR conquistou a primeira posição na cidade e no estado, com uma média geral de 724,07 no exame. Com isso, é a 43ª melhor instituição no Brasil.

A nota de Redação foi a mais alta (893,36), seguida da prova de Matemática (775,71). Localizada no Setor Bueno, a instituição teve 226 alunos prestando o Enem.

2 – Colégio Arena

Com a “medalha de prata” no ranking, o Arena, também no Setor Bueno, teve média geral de 705,07 – conquistando a 86ª posição no país.

Com 319 alunos prestando o Enem, as melhores notas seguiram a mesma tendência do anterior: Redação (878,56) e Matemática (753,23).

3 – Colégio Olimpo

Completando o pódio na capital, o Olimpo Goiânia aparece em terceiro lugar em Goiás e em 91º no Brasil. No mesmo setor que os outros dois já mencionados, na região Sul da cidade, teve 38 estudantes sendo avaliados.

Em 2024, a média geral conquistada pela instituição no Enem foi de 703,64. A área textual conseguiu nota semelhante ao primeiro colocado (892,63), enquanto as ciências exatas ficaram aquém dos dois anteriores (726,48).

4 – Cope – Colégio Prepara Enem

Com 174 alunos, o Cope, no Setor Marista, aparece em 4º lugar em Goiás, segundo o levantamento do Inep. A média geral dos estudantes foi de 691,48 – com destaque aos 886,44 pontos em Redação e 713 pontos em Matemática.

5 – Colégio Santo Agostinho

Localizado no Centro de Goiânia, o Santo Agostinho ficou em 5º lugar. Foram 71 alunos prestando o Enem, com uma média geral de 689,58. Os estudantes conseguiram 889,68 pontos na área de produção textual, e 727,91 pontos no caderno de ciências exatas.

6 – Colégio Simbios

De volta ao Setor Bueno, o Simbios figura em 6º lugar no ranking. Com média geral de 685,34, os 149 estudantes alcançaram nota de 863,49 em Redação e 710,96 em Matemática.

7 – Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima

Já no Setor Aeroporto, o Agostiniano Nossa Senhora de Fátima aparece em 7º no levantamento. Foram 122 alunos prestando o exame, com média de 680,55. As notas em Redação (838,36) e Matemática (719,40) seguiram a tendência dos anteriores.

8 – Colégio Degraus

O Degraus, localizado na Vila União, ficou em 8º lugar. Com apenas 28 estudantes sendo avaliados pelo Enem, a média conquistada foi de 679,87. Enquanto o caderno de produção textual alcançou 855,71 pontos, as perguntas de ciências exatas levaram a 696,47 pontos.

9 – Colégio Marista

Em 9ª posição, figura o Marista, no setor de mesmo nome. Também teve somente 28 alunos prestando o exame, mas conseguiu média de 673,49. As notas em Redação (873,57) e Matemática (705,28) novamente se destacaram.

10 – Colégio Integrado Jaó

Fechando o ranking com as 10 melhores posições, fica o Integrado, no Setor Jaó. Foram 47 alunos avaliados, que tiveram como resultado a média geral de 672,65. Nas áreas de destaque, foram 845,96 pontos para produção textual e 697,01 pontos nas ciências exatas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!