6 frases que uma pessoa costuma dizer quando está mentindo

Elas gostam de usar termos que camuflam sem assumir responsabilidade direta do que pronunciam

Magno Oliver - 11 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

Contar mentira é uma prática mais comum do que parece hoje em dia. Assim, estudos mostram que, em algum momento da vida, você vai contar uma mentirinha, seja para evitar conflito, encobrir um erro ou se proteger.

Só que uma pessoa mentirosa costuma usar essas frases com uma frequência maior, as tendo sempre na ponta da língua.

1. “Confia em mim! Eu sou de confiança”

Quem nunca ouviu essa, não é mesmo? Essa frase é usada de emergência para tentar gerar uma sensação imediata de segurança. No entanto, ela costuma aparecer quando há pouca base para essa confiança ser transmitida a uma pessoa. O pedido direto de fé, sem provas ou explicações sólidas, é comum em quem quer evitar questionamentos.

2. “O que é isso, eu nunca faria isso com você”

Outra frase que põe em dúvida a credibilidade de alguém na pessoa mentirosa. Assim, negar categoricamente um comportamento, sem deixar espaço para nuance, é uma forma de bloquear o diálogo entre as partes. Uma pessoa mentirosa tenta afastar suspeitas sobre ela de forma absoluta, mesmo que inconscientemente.

3. “Por que eu mentiria para você?”

Já essa frase inverte a responsabilidade da dúvida para a outra pessoa. Assim, a pessoa mentirosa usa essa pergunta com a intenção de tentar desviar o foco. O questionamento dela já finge inocência, mas é uma tática de manipulação emocional bastante recorrente. O intuito é confundir.

4. “Você está duvidando de mim?”

Bem clichê, repetitiva e muito frequente. Assim, essa frase é carregada de emoção e tenta colocar o outro na defensiva para tentar controlar a narrativa. É usada para interromper a linha de raciocínio de quem está desconfiando e tentar virar o jogo.

5. “Eu não lembro direito sobre isso”

A falta de detalhes específicos é um clássico nas mentiras. Assim, ao dizer que não se lembra com detalhes, a pessoa evita se comprometer. A intenção é apostar na falta de informação sobre o fato para ninguém conseguir desmascarar a pessoa mentirosa.

6. “Não é o que você está pensando”

Em momentos de traição essa é a mais frequente, não é mesmo? Assim, essa frase tenta desviar o foco da realidade percebida por quem ouve. Ela parte do pressuposto de que o interlocutor está errado, sem apresentar uma versão melhor. Descredibilizar para confundir.

