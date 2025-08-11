Conheça o estudante de Goiás autorizado a cursar Medicina antes de terminar o ensino médio

Desejo de antecipar etapa e seguir rumo à faculdade surgiu baseado na vontade de poupar alguns anos de cursinho

Gabriella Pinheiro - 11 de agosto de 2025

Estudante de Medicina Gabriel Bandeira Penna Oliveira. (Foto: Arquivo Pessoal)

Natural de Quirinópolis, Gabriel Bandeira Penna Oliveira, de apenas 17 anos, foi autorizado pela Justiça de Goiás a iniciar o curso de Medicina antes mesmo de terminar o terceiro ano do Ensino Médio.

O desejo de antecipar uma etapa e já seguir rumo à faculdade surgiu desde cedo, baseado na vontade de poupar alguns anos que teriam sido dedicados aos cursinhos. Assim, enquanto cursava o semestre, ele decidiu prestar o vestibular para concorrer a uma vaga de graduação.

Na sentença, o juiz Felipe Luis Peruca determinou que o colégio em que o adolescente estuda aplique uma prova de proficiência para que, sendo aprovado, “seja expedido o certificado” de conclusão do curso ao estudante. A decisão foi publicada no dia 24 de julho.

A matrícula na universidade Unifenas no curso de Medicina, inclusive, já foi feita, e Gabriel está frequentando as aulas.

“Sobre a Justiça, eu e minha família estávamos empenhados em conquistar isso de qualquer forma, porque, além de ser o melhor para o meu futuro, todos os pais e mães querem ver seus filhos entrarem em uma universidade. Isso foi essencial para conseguir essa vitória”, destacou Gabriel ao O Popular.

