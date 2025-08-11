O escritório por trás do m² mais valorizado do Brasil chega a Goiânia

Com projetos icônicos no Rio e em São Paulo, o escritório de arquitetura responsável por redefinir o conceito de luxo no país assina novo empreendimento em solo goiano

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2025

Michel Rike. (Foto: Divulgação/Zien)

Um dos escritórios de arquitetura mais prestigiados do país está prestes a deixar sua marca em Goiânia.

Conhecido internacionalmente por projetos que figuram entre os mais desejados, e mais valorizados, do mercado imobiliário nacional, a Zien Arquitetura é o nome por trás do projeto com o m² mais caro do Brasil, e agora se prepara para assinar um novo empreendimento na capital goiana.

Sem ainda divulgar os detalhes do projeto ou a incorporadora responsável, a movimentação já desperta expectativa no setor. O que se sabe é que o novo empreendimento promete elevar ainda mais o padrão do mercado local, que vem se destacando nacionalmente no segmento de alto luxo.

Entre os trabalhos mais emblemáticos do escritório estão o Tom Delfim Moreira, apontado com o m² mais caro do Brasil, localizado em um dos endereços mais exclusivos do Rio de Janeiro, e o Art Boulevard, ícone de sofisticação em São Paulo. Obras que redefinem o morar contemporâneo e traduzem, em cada detalhe, uma estética refinada, atemporal e funcional.

A chegada do escritório a Goiânia confirma o que o mercado já percebe: a cidade se consolida como um novo polo de empreendimentos de altíssimo padrão no Brasil.

Mais informações serão reveladas em breve.

Sobre a Zien Arquitetura

Zien é o escritório por trás do Tom Delfim Moreira, empreendimento com o m² mais caro do Brasil, símbolo máximo de luxo e valorização no mercado imobiliário.

Com uma abordagem que une design, inovação, estética e funcionalidade, o escritório assina projetos que se tornam referência em sofisticação. Sua chegada a Goiânia marca um novo capítulo no segmento de alto padrão da cidade.