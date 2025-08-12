6 coisas que todo mundo já viveu dentro de um ônibus (e ninguém esquece)

Situações engraçadas, constrangedoras ou bizarras marcam muito o transporte público diariamente

Magno Oliver - 12 de agosto de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Viajar em um ônibus é, quase sempre, embarcar em uma pequena aventura urbana cheia de diversões, constrangimento e situações inesperadas.

A experiência de uma viagem de ônibus reforça o ditado popular que diz: “nenhuma experiência é individual”. Existem coisas que todo mundo já viveu dentro dele. Qual foi a sua história?

Reunimos algumas situações que muitos passageiros vivem em um ônibus. Confira se você já passou por alguma:

1. Correr igual atleta de maratona para pegar o ônibus no último segundo

Atire o primeiro tênis rasgado quem nunca teve que correr atrás do ônibus, não é mesmo? Isso mesmo o ponto estando a 20 metros de distância. Assim, o motorista já fechou a porta, você corre como nunca correu antes e uma multidão torce ou assiste em silêncio sua batalha. O desfecho pode ser heroico ou humilhante (geralmente a gente se humilha, não é mesmo?).

2. Ficar encostado demais em uma pessoa desconhecida no busão lotado

Lotação em ônibus é rotina e não é por vontade própria. Mas entre bolsas, cotoveladas e freadas bruscas, você se vê em proximidade forçada com pessoas que nunca viu antes. Assim, é um leve constrangimento que paira no ar, mas tudo acaba quando o seu destino chega. A aventura foi divertida.

3. Descer correndo porque passou do ponto

O momento é tenso: você percebe que passou do ponto segundos depois que o ônibus arrancou e o desespero toma conta. Quem nunca passou por essa situação, não é mesmo? De repente, um pedido desesperado pro motorista ou uma corrida no próximo sinal fechado pode salvar o dia. É sempre uma emoção essa situação.

4. Fingir que está dormindo para não ceder o assento

Atire o primeiro cochilo quem nunca fingiu que estava dormindo no banco, não é mesmo? Todo mundo já fez isso ou viu alguém fazer. Assim, a cabeça pende levemente para o lado, os olhos semicerrados e aí haja paciência. Mas basta um movimento brusco do ônibus e o disfarce cai.

5. Ouvir conversas e fofocas alheias (e se envolver sem querer)

Fofocas rolando, gente conversando, ligações dramáticas de pessoas no viva-voz, a viagem de ônibus tem de tudo. Assim, o meio de transporte vira palco de confissões involuntárias que você ouve mesmo sem querer e às vezes torce para saber o final. Pior é quando começam a contar uma fofoca e você tem que descer antes sem saber o desfecho.

6. Ser surpreendido pelo freio brusco do motora e dar aquela “dançada” involuntária

Por fim, a gente acha que está em segurança no ônibus até a primeira freada brusca. Assim, o ônibus freia e você dá um passo de ballet sem coreografia. Se não cair, ganha pontos por equilíbrio. Se cair, pelo menos vira meme entre os passageiros que estão no aperto contigo.

