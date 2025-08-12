99Food passa a funcionar em São Paulo e região metropolitana com cupons imperdíveis para os usuários

Aplicativo estreia com investimento de R$ 500 milhões, benefícios para entregadores e cupons de frete grátis para usuários

Da Redação - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Começou a operar nesta terça-feira (12), às 10h, o aplicativo de delivery 99Food em São Paulo e na região metropolitana.

A empresa anunciou investimento de R$ 500 milhões na operação paulista ao longo deste ano, valor que representa metade do montante previsto para a implementação do serviço no Brasil em 2025.

A estreia já começa em grande escala: são 20 mil restaurantes cadastrados e 50 mil entregadores parceiros disponíveis para atender os pedidos na capital paulista e região metropolitana.

A meta é ampliar esses números rapidamente com ações promocionais agressivas.

Entre as ofertas de lançamento, entregadores que completarem 20 pedidos no dia receberão R$ 250, enquanto usuários terão direito a cinco cupons de frete grátis, totalizando R$ 99 em descontos.

A estratégia busca atrair rapidamente novos parceiros e clientes em uma das regiões mais disputadas do país.

Assim como ocorreu quando chegou a Goiânia, a 99Food passará por períodos de testes nesta primeira semana, com ajustes no funcionamento e no tempo de entrega para garantir adaptação à nova praça.

Na capital goiana, a empresa já conta com 15 mil entregadores e 8 mil restaurantes cadastrados, consolidando presença no mercado local.

Para marcar a chegada, a 99Food também apostou em uma ação de marketing ousada: um “taxômetro gigante” projetado em prédios de São Paulo, simulando em tempo real quanto o iFood cobraria de restaurantes em taxas durante o dia.

A iniciativa reforça a promessa de zero comissão no primeiro ano e mira empresários insatisfeitos com o modelo do rival.

Com a operação, a empresa que pertence à gigante chinesa DiDi entra de vez na disputa pelo mercado de delivery paulista, avaliado em bilhões de reais.

Embora tenha começado na capital, a expectativa é que o impacto se espalhe para outras regiões do Brasil, inclusive Goiás, onde a concorrência também pode influenciar preços e benefícios para restaurantes e consumidores.