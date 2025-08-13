6 carnes que mais combinam com batata, seja cozida ou assada

Seja para um almoço em família, um jantar especial ou até uma refeição rápida, essa combinação é prática, nutritiva e agrada a todos os gostos

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Receitas de Pai)

Carnes e batata formam uma dupla irresistível na cozinha.

Seja para um almoço em família, um jantar especial ou até uma refeição rápida, essa combinação é prática, nutritiva e agrada a todos os gostos.

E o melhor: funciona tanto com batata cozida quanto assada.

A batata é versátil e absorve bem os temperos, enquanto as carnes trazem sabor e suculência. Mas você sabe quais cortes e tipos funcionam melhor juntos?

1. Frango assado

O frango assado com batatas é um clássico que nunca sai de moda. A gordura natural da carne deixa as batatas macias por dentro e douradas por fora. Pode ser feito com frango inteiro ou apenas coxas e sobrecoxas. Temperar com ervas e alho realça ainda mais o sabor.

2. Carne de porco

A carne de porco, como lombo ou pernil, combina muito bem com batatas assadas ou cozidas. O sabor levemente adocicado da carne harmoniza com temperos como alecrim e páprica. Para um toque extra, adicione um pouco de mel ou mostarda no preparo.

3. Picanha

A picanha, seja grelhada ou assada, fica perfeita acompanhada de batatas rústicas. A suculência e a camada de gordura do corte deixam o prato irresistível. Batatas temperadas com sal grosso e azeite são a escolha ideal para acompanhar.

4. Costela bovina

A costela, preparada lentamente, combina com batatas cozidas ou assadas junto à carne. O cozimento longo faz com que os sabores se misturem, deixando tudo mais macio e saboroso. É uma ótima opção para almoços de domingo.

5. Peixe grelhado

Peixes como salmão, tilápia ou linguado ficam leves e saborosos com batatas cozidas no vapor ou assadas com azeite e ervas. Essa combinação é ótima para quem busca uma refeição nutritiva e equilibrada.

6. Alcatra ou contrafilé

Essas carnes, quando grelhadas, combinam muito bem com batatas salteadas na manteiga ou assadas com cebola. O sabor marcante da carne ganha equilíbrio com a textura e a suavidade da batata.

