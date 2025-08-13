Frio muda de comportamento e cria cenário diferente para várias cidades de Goiás; confira a previsão do tempo

Fenômeno climático altera intensidade das temperaturas e deixa o dia com contrastes marcantes

Paulo Roberto Belém - 13 de agosto de 2025

(Foto: David Dourado)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14) em Goiás indica que a massa de ar polar que estacionou sobre as cidades goianas começa a perder intensidade, mas com o frio ainda prevalecendo em regiões específicas do estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), as temperaturas mínimas começam a voltar aos padrões anteriores, principalmente nas regiões Centro, Norte, Leste e Oeste.

Por outro do, na parte Central e inferior de Goiás, o frio pela manhã ainda é considerado forte, com mínimas de 8° no Sudoeste, de 11° no Sul e de 12° no Centro, devendo o casaco ser indispensável para quem for sair de casa nas primeiras horas da manhã.

Já no Leste, a mínima será de 14°, no Oeste de 16° e no Norte de 18°, considerando o mesmo período. Agora, o que é comum para todas as regiões, é a elevação dos termômetros para as tardes, com todas elas a partir dos 30°, influenciadas pela perda de força da massa de ar polar.

Entre as mais friorentas, está Jataí com 8° e Mineiros com 9° de temperatura logo cedo. Considerando as principais cidades do estado, Anápolis amanhece com 15° e Goiânia com 14°, valendo para as demais cidades da Região Metropolitana.

Devido à amplitude térmica, os cuidados devem ser redobrados quanto à hidratação do corpo, consumindo bastante água, e da pele, com o uso de hidratantes e filtro solar, a fim de evitar constrangimentos à saúde.

