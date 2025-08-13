Lugares incríveis e escondidos em Goiás que você não vai acreditar que existem

Entre cachoeiras secretas, cavernas e vilarejos quase intocados, o estado guarda tesouros naturais

Anna Júlia Steckelberg - 13 de agosto de 2025

Rapel no Buraco das Araras, em Formosa. (Foto: Reprodução).

Quando pensamos em Goiás, logo vêm à mente imagens do cerrado dourado, do som do sertanejo e das tradicionais cidades históricas. Mas o estado vai muito além do que se mostra à primeira vista. Antes mesmo do Brasil ser Brasil, essa região já guardava segredos naturais e culturais que poucos conhecem, e muitos nem imaginam que estão tão perto.

Goiás é um convite à aventura para quem gosta de explorar o inesperado. Seja por sua localização estratégica no Centro-Oeste ou pela rica formação geológica que atravessa serras e rios, o estado abriga lugares tão incríveis quanto escondidos, verdadeiros oásis para os apaixonados por natureza e história.

Para mostrar o potencial surpreendente da região, reunimos alguns desses cantinhos secretos, que muitos goianos desconhecem ou só descobrem depois de muita busca.

1. Cachoeira do Label

São João d’Aliança é conhecida por suas cachoeiras, mas a do Label fica quase fora dos roteiros convencionais.

Escondida em uma propriedade particular, é acessível por trilhas que desafiam aventureiros, e suas águas cristalinas e piscinas naturais são de tirar o fôlego.

2. Buraco das Araras

Poucos sabem, mas a região de Formosa abriga cavernas imensas, e o Buraco das Araras é famoso por suas formações rochosas e galerias que parecem cenários de filmes de fantasia. O local é perfeito para quem quer explorar o cerrado de uma forma diferente.

3. Vila de Mimoso de Goiás

Esse pequeno vilarejo é uma cápsula do tempo, onde o ritmo de vida ainda preserva costumes centenários.

As casas coloniais, as festas tradicionais e a simplicidade do dia a dia encantam quem busca fugir do agito urbano.

4. Parque Estadual da Terra Ronca

Este parque, que se estende pelos municípios de São Domingos e Terra Ronca, é famoso por abrigar uma das maiores redes de cavernas do Brasil.

Com passagens de rios subterrâneos, pinturas rupestres e formações únicas, é destino obrigatório para geólogos e amantes da natureza.

5. Poço Azul

Localizado em Formosa, o Poço Azul é uma nascente de águas tão claras que o fundo rochoso parece flutuar.

O local é menos explorado que outras atrações da região, ideal para quem gosta de contato direto com a natureza.

6. Serra dos Pireneus

Pouco explorada além do circuito tradicional, essa serra guarda mirantes incríveis, com panoramas do cerrado que parecem pinturas.

Suas trilhas são desafios para aventureiros que buscam silêncio e contato puro com o ambiente.

Esses são apenas alguns dos muitos tesouros escondidos em Goiás. Para o viajante curioso, o estado é um convite constante para sair do comum e descobrir um Brasil mais autêntico, preservado e surpreendente.

