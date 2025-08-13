Metrópoles revela o valor do salário do pastor de Goiânia flagrado usando calcinha e peruca

Religioso é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás há mais de quatro décadas e também atua como cantor gospel

Da Redação - 13 de agosto de 2025

Pastor Eduardo Costa foi visto andando de short e peruca em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Além de bispo evangélico, o pastor Eduardo Costa, que viralizou ao ser flagrado usando calcinha e peruca em Goiânia, é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) há 44 anos.

Segundo o Metrópoles, ele ocupa o cargo de analista judiciário e, em julho de 2025, recebeu R$ 39 mil brutos, com valor líquido de R$ 28.807,71 após descontos. No mês anterior, o rendimento foi ainda maior, superando R$ 40 mil.

Em maio, Eduardo publicou nas redes sociais a comemoração pela longa trajetória no órgão.

Com cerca de 1,6 mil seguidores no Instagram, o bispo também atua como cantor gospel e apresentador, sendo a música Barrabás, com mais de 63 mil visualizações no YouTube, sua obra mais conhecida.

Ele foi gravado andando próximo a um bar vestido com calcinha e peruca loira, vídeo que rapidamente se espalhou.

Em resposta, apareceu ao lado da esposa, missionária Valquíria Costa, para afirmar que a vestimenta fazia parte de uma investigação pessoal para localizar um endereço e que não aceitou pagar a quantia exigida para evitar a divulgação do registro.

