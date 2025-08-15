6 vinícolas em Goiás para tomar um bom vinho

Conheça esses destinos enológicos para brindar com sabor regional e autenticidade

Anna Júlia Steckelberg - 15 de agosto de 2025

Mulher toma vinho em piquenique ao pôr-do-sol na Vinícola Assunção. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Se você pensa que Goiás só rima com cerrado e festa, prepare-se: o estado também cultiva terroir, uvas e experiências singulares em vinícolas que merecem aplausos.

No coração do Brasil, o cerrado tem mais a oferecer do que paisagens infinitas: aqui brota videira, nasce vinho e se constrói identidade.

Conheça seis vinícolas em Goiás, que revelam que, sim, nosso estado sabe brindar o futuro.

1. Vinícola Goiás (Itaberaí)

Instalada a cerca de 830 metros de altitude, a Vinícola Goiás captura a essência da região em cada gole, oferecendo degustações harmonizadas com o entorno pitoresco do cerrado, segundo o site Observatório do Vinho.

O espaço conta ainda com o charmoso Cave Dell Nonno, ambiente gourmet decorado pela família, onde a chef Sabrina Pinheiro serve pratos caseiros combinados com vinhos da casa, inclusive um irresistível café colonial aos fins de semana.

2. Vinícola Assunção (Pirenópolis)

De origem recente, essa vinícola plantou suas primeiras uvas em 2015 e passou a produzir vinhos por volta de 2018. Com 13 hectares, metade voltada à uva de mesa, outra metade às viníferas, cultiva diversas castas como Syrah, Grenache, Marselan, Tempranillo, Pinot Noir, Chenin Blanc e Viognier, segundo Empreender em Goiás.

No campo do enoturismo, oferece colheita de uva, piquenique sob as parreiras, visita guiada e bistrô.

3. Vinícola Serra das Galés (Paraúna)

Aqui, a paixão do médico Sebastião Ferro pelo agro deu vida a um novo “terroir do cerrado”: a Serra das Galés.

Produz cerca de 600 toneladas de uva por ano para vinhos e sucos naturais, com rótulos como Cálice de Pedra e Muralha, feitos com variedades que vão de Isabel e Niágara até Syrah e Touriga Nacional, segundo a prefeitura de Paraúna.

A qualidade é reconhecida: foram prêmios internacionais em concursos com participação de 32 países, de acordo com Sebrae Goiás.

A vinícola oferece visitação e enoturismo durante o período de colheita (junho e julho), ideal para quem deseja vivenciar o cultivo e a paixão local.

4. Vinícola Monte Castelo (Jaraguá)

Monte Castelo, em Jaraguá, cultiva cerca de 6 hectares com técnicas como dupla poda, e produz rótulos premiados como o Monte Castelo Syrah (Bronze no Decanter 2023).

O clima do cerrado, com dias quentes e noites frias, favorece a maturação ideal das uvas.

5. São Patrício (Rianápolis)

São Patrício, em Rianápolis, abriga a vinificação e também adota a dupla poda, produz tintos, brancos e rosés com uvas como Syrah, Cabernet Sauvignon, Marselan, Malbec e Viognier, vinificados em inox ou envelhecidos em carvalho francês.

Os vinhos da região têm sido premiados internacionalmente, como a safra 2022 que conquistou ouro em Cannes e outras distinções para 2021 e 2024, segundo Diário de Goiás.

6. Vinhedo Girassol (Goiás)

Inaugurado em 2015, o Vinhedo Girassol aposta em uma programação leve e contemplativa no campo. Seu Wine Tour é ideal para quem busca sair da rotina e se reconectar com a paisagem, harmonizando paisagem e vinho com tranquilidade, segundo Observatório do Vinho.

Essas vinícolas não apenas produzem vinhos de qualidade, elas contam histórias: de pioneirismo, adaptações do clima e solo do cerrado, e experiências enogastronômicas singulares.

Seja pela harmonia entre natureza e culinária, pelos prêmios que põem Goiás no mapa do vinho, ou pelas experiências imersivas entre parreirais autorais, cada uma delas traduz o potencial surpreendente de um novo terroir brasileiro emergindo sob sol goiano.

