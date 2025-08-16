Motorista sofre grave acidente após perder controle e colidir com árvore, em Aparecida de Goiânia

Dentro do carro, também estavam o filho bebê e o marido dela, que foram atendidos pelos bombeiros

Paulo Roberto Belém - 16 de agosto de 2025

Ford Ka ficou bastante avariado após bater em árvore (Foto: Reprodução)

Imagens de uma câmera de segurança registraram um grave acidente ocorrido, em Aparecida de Goiânia, quando uma motorista, de 36 anos, bate fortemente contra uma árvore no Jardim Cristalino, região Sul da cidade.

As cenas mostram que o Ford KA era conduzido pela Avenida Triângulo, quando a condutora perde o controle do veículo, aparentemente sozinha, colidindo contra a árvore plantada no meio do canteiro.

Ainda nas imagens é possível ver que segundos depois, a vítima sai do carro e imediatamente retira do banco traseiro um bebê-conforto, levando para a calçada, onde se sentou em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo marido da mulher, que também estava no veículo, junto ao filho deles. Ambos foram atendidos pelos socorristas, mas não apresentavam lesões.

Por outro lado, a mulher precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno. Ela apresentava dores no peito e sentia tonturas por conta do grave acidente.

