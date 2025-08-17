Há exato 1 ano, Brasil perdia Silvio Santos, ícone da TV brasileira; relembre

Natural do Rio de Janeiro, ele faleceu aos 93 anos vítima de broncopneumonia após complicações causadas pelo vírus H1N1

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Há exato 1 ano, completado neste domingo (17), o Brasil perdia o principal ícone da televisão brasileira e fundador do SBT, o apresentador Silvio Santos.

Empresário, produtor, radialista e cantor, Senor Abravanel faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia após complicações causadas pelo vírus H1N1, segundo o Hospital Albert Einstein.

Natural do Rio de Janeiro, Silvio começou a vida profissional como camelô e, aos 14 anos, já chamava a atenção de turistas por sua comunicação e carisma.

A mudança na carreira aconteceu em 1956, quando Silvio assumiu a administração do Baú da Felicidade, empresa que se tornaria o embrião do seu império, fundando diversas empresas — entre elas, o SBT, em 1981.

Em entrevista concedida à revista Quem, Tiago Abravanel, de 37 anos, neto de Silvio, comentou sobre o luto pela perda do avô e ressaltou que o processo foi diferente do vivido por sua mãe, Cintia Abravanel.

“O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias (…). Minha mãe, que era mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Fiquei impressionado. Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso… tiro o chapéu. Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que tenho e de ver a força dela”, destacou.

Apesar de afirmar não ter tido uma convivência tão próxima com o avô, Tiago destacou o legado deixado pelo dono do SBT.

“Existem pessoas que passam pela Terra e são consideradas imortais, mesmo não estando mais aqui. O Silvio Santos vai existir sempre nas nossas memórias. Ele é uma referência muito grande. É muito louco conseguir entender e lidar com isso”, enfatizou.

