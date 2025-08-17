Vídeo mostra mulher caindo de paraquedas em Anápolis
Registro foi feito por populares logo antes do resgate
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher cai de paraquedas em Anápolis.
O registro foi feito por populares logo antes do resgate.
Nas imagens é possível ver a vítima descendo de forma descontrolada até atingir o solo, em uma rua da Vila Formosa.
Pouco depois, ela foi encontrada inconsciente e socorrida por uma equipe de emergência.
A mulher recebeu atendimento inicial no local e foi levada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde segue internada.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher cai de paraquedas em Anápolis.
O registro foi feito por populares logo antes do resgate.
Nas imagens é possível ver a vítima descendo de forma descontrolada até atingir o solo, em uma rua da Vila Formosa.… pic.twitter.com/eJbKJlH5fq
— Portal 6 (@portal6noticias) August 17, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!