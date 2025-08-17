Vídeo mostra mulher caindo de paraquedas em Anápolis

(Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher cai de paraquedas em Anápolis.

O registro foi feito por populares logo antes do resgate.

Nas imagens é possível ver a vítima descendo de forma descontrolada até atingir o solo, em uma rua da Vila Formosa.

Pouco depois, ela foi encontrada inconsciente e socorrida por uma equipe de emergência.

A mulher recebeu atendimento inicial no local e foi levada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde segue internada.

