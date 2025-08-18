Homem morto com facada no coração em Anápolis tem imagem divulgada e recebe homenagens

Amigos e familiares lamentaram a perda e pediram justiça nas redes sociais

Homem morto com facada no coração em Anápolis tem imagem divulgada e recebe homenagens
Cristiano da Silva Lima, de 39 anos. (Foto: Reprodução)

O homem que morreu após levar uma facada no coração em Anápolis teve a imagem divulgada nas redes sociais.

Trata-se de Cristiano da Silva Lima, de 39 anos, encontrado sem vida dentro de uma residência no Loteamento Residencial América, na tarde desta segunda-feira (18).

Nas publicações, amigos e familiares destacaram que Cristiano era uma pessoa de boa índole, prestaram homenagens e também pediram justiça pelo crime.

O homicídio está sob investigação do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC), com apoio da perícia criminal.

A faca usada no crime ainda não havia sido localizada até o fechamento desta matéria.

