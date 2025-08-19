Conheça a cidade goiana conhecida por ser a terra da melancia

Esse lugar transformou uma fruta suculenta em marca identitária, festa e força econômica

Anna Júlia Steckelberg - 19 de agosto de 2025

Vista aérea de Uruaçu, na região Norte de Goiás. (Foto: Wikipédia)

Imagine-se em pleno cerrado, cruzando a rodovia Belém–Brasília: a partir desse ponto, surge Uruaçu, cidade que ganhou fama por dar forma e sabor a uma tradição doce e refrescante.

Localizado a cerca de 280 quilômetros de Goiânia, Uruaçu é hoje referência nacional no cultivo de melancia, revelando um capítulo agroindustrial que vai além da geografia e ganha corpo no orgulho local.

Foi em 1968 que começou oficialmente a história do cultivo da fruta, graças ao diagnóstico do engenheiro-agrônomo Arsênio da Silveira, da Emater, que identificou solos férteis, abundância de água e clima favorável, um conjunto perfeito para que nascessem as primeiras melancias que tanto marcaram o município.

Desde então, a produção não parou de crescer, e em 2022, Uruaçu foi responsável por impressionantes 220 mil toneladas da fruta, com crescimento de 22% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Governo de Goiás.

Tal relevância no agronegócio do estado também é visível em números da Emater: Goiás se destaca no cenário nacional como o segundo maior produtor de melancia, e Uruaçu lidera o ranking dos municípios goianos, e brasileiros, no cultivo da fruta.

E a melancia virou festa, literalmente. Desde 1978, quando foi realizada a primeira edição, Uruaçu celebra todos os anos, em setembro, a colheita da fruta em grande estilo: com distribuição gratuita da melancia, escolha da Rainha da Melancia, concurso do “chupa-chupa” (competição para ver quem consome mais fruta) e desfile de produtores, elementos que fazem parte da memória coletiva local.

Uruaçu não se limitou a plantar melancias: cultivou uma identidade. Onde há terra, há futuro; onde há festa, há cultura; e onde há melancia, há Uruaçu; um município que, de forma única, uniu agro, tradição e sabor.

