Repórter garimpa camisas de time em loja de Buenos Aires e o inesperado acontece

Programa era exibido ao vivo, quando a situação aleatória foi flagrada

Paulo Roberto Belém - 19 de agosto de 2025

Repórter Mário Marra encontra camisa do Anápolis Futebol Clube em loja de Buenos Aires (Foto: Reprodução YouTube)

Durante o noticiário esportivo F-Show, uma cena chamou a atenção dos torcedores do Anápolis Futebol Clube que assistiam ao programa exibido ao vivo pela rede ESPN e pelo YouTube nesta terça-feira (19).

Com o repórter Mário Marra garimpando as camisas de time da arara de uma loja especializada em Buenos Aires, na Argentina, de repente uma versão do manto do Galo da Comarca, da posição de goleiro, é encontrado em meio a tantas outras de times brasileiros.

Ao pegar a camisa do Tricolor da Boa Vista, Marra lança a pergunta aos participantes do estúdio, perguntando que time era aquele. “E aí”, lançou. Mas, não recebendo a resposta, confirmou. “Anápolis”.

Do estúdio, um sugeriu a situação de dúvida. “Vocês não sabiam”, emendou. Marra não continuou a conversa sobre o Galo, prosseguindo a exibir outras camisas de times brasileiros. Inclusive, a do Atlético Goianiense também foi uma equipe goiana com o manto encontrado.

Não foi a primeira vez

Esta é a segunda vez, neste ano, que o Anápolis Futebol Clube foi pauta de um programa esportivo pela aleatoriedade, considerando que não foi pelo fato de noticiar o desempenho da equipe em alguma competição.

Em fevereiro, quando comandava “Os Donos da Bola”, da TV Bandeirantes, o apresentador Craque Neto mandou um recado para os amantes do futebol da cidade. “O maior time de Anápolis, é o Anápolis, diga-se de passagem”, disparou na oportunidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!