Em rede social, secretário confirma chegada de nova parceira da Caoa em Anápolis

Dentre veículos produzidos está Avatr 11, que possui uma tecnologia de veículo elétrico com alcance estendido

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Divulgação/Caoa)
O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, Joel Sant’Anna Braga Filho, acabou confirmando, por meio das redes sociais, que a fábrica da Caoa em Anápolis de fato passará a produzir veículos da Chagan.

A postagem do gestor antecipa o planejamento da empresa, que prevê fazer o anúncio da parceria apenas em novembro, no Salão do Automóvel, em São Paulo.

“Em julho de 2025, tive a oportunidade de visitar as lojas da Avatr, na China, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do país. Acompanhando de perto as negociações, pude contribuir para que a empresa escolhesse Anápolis como destino da sua produção no Brasil” destacou Joel.

De acordo com o secretário, entre os modelos que serão produzidos está o Avatr 11 – um crossover de luxo com tecnologia de Veículo Elétrico com Alcance Estendido (EREV), que combina motor a combustão com gerador para ampliar a autonomia da bateria de lítio e fosfato de ferro.

AVTR11 passará a ser produzido pela Caoa, em Anápolis. (Foto: Caoa/ Divulgação)

Vale ressaltar que o complexo industrial de Anápolis está em processo de ampliação e modernização, com investimento de R$ 3 bilhões.

Com isso, a produção passará de 80 mil para 160 mil veículos por ano, reforçando a fabricação de SUVs e sedãs sofisticados.

