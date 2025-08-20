Em rede social, secretário confirma chegada de nova parceira da Caoa em Anápolis

Dentre veículos produzidos está Avatr 11, que possui uma tecnologia de veículo elétrico com alcance estendido

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Divulgação/Caoa)

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, Joel Sant’Anna Braga Filho, acabou confirmando, por meio das redes sociais, que a fábrica da Caoa em Anápolis de fato passará a produzir veículos da Chagan.

A postagem do gestor antecipa o planejamento da empresa, que prevê fazer o anúncio da parceria apenas em novembro, no Salão do Automóvel, em São Paulo.

“Em julho de 2025, tive a oportunidade de visitar as lojas da Avatr, na China, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do país. Acompanhando de perto as negociações, pude contribuir para que a empresa escolhesse Anápolis como destino da sua produção no Brasil” destacou Joel.

De acordo com o secretário, entre os modelos que serão produzidos está o Avatr 11 – um crossover de luxo com tecnologia de Veículo Elétrico com Alcance Estendido (EREV), que combina motor a combustão com gerador para ampliar a autonomia da bateria de lítio e fosfato de ferro.

Vale ressaltar que o complexo industrial de Anápolis está em processo de ampliação e modernização, com investimento de R$ 3 bilhões.

Com isso, a produção passará de 80 mil para 160 mil veículos por ano, reforçando a fabricação de SUVs e sedãs sofisticados.

