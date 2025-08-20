Últimos dias para inscrições em processo seletivo no DF com salários de até R$ 16,6 mil

Oportunidades alcançam quem tem nível médio e superior de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 20 de agosto de 2025

Seleção vai ser por meio de prova de títulos. (Foto: Reprodução)

Restam poucos dias para o término das inscrições no processo seletivo da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que visa a contratação de profissionais para atuarem no órgão federal, pagando remuneração de até R$ 16.663,50.

São 130 oportunidades para contratação imediata, além de ser formado cadastro reserva para o cargo de Analista de Gestão – AgSUS.

As possibilidades são para quem tem ensino médio e superior. Com mais ofertas, estão as funções: Administrativo (45), Saúde Pública (40) e Auxiliar de Gestão (24).

Outras áreas de atuação são: Advogado (04), Psicologia (03), Tecnologia da Informação (03) e Contabilidade (03).

Também há ofertas para as funções de Arquiteto (01), Comunicação Social (01), Designer Gráfico (01), Enfermeiro do Trabalho (01), Engenharia Civil (01), Engenharia de Segurança no Trabalho (01), Engenharia Elétrica (01) e Medicina do Trabalho (01).

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vagas (FGV) até a próxima segunda-feira (25), clicando aqui. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 120, a depender da função desejada.

Integram as etapas do processo seletivo prova objetiva, prevista para o dia 12 de outubro, e avaliação de experiência profissional dos que se inscreverem. Os classificados, após estas duas fases, deverão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Clicando aqui, é possível ter acesso ao edital completo e tirar todas as dúvidas sobre a seleção.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!