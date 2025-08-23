Daniel Vilela é o candidato com maior potencial de crescimento em Goiás, avalia diretor da Quaest

Felipe Nunes aponta que vice-governador já parte de um piso alto e tende a avançar, enquanto Marconi Perillo enfrenta limites para crescer

Samuel Leão - 23 de agosto de 2025

Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. (Foto: Divulgação)

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, avalia que o vice-governador Daniel Vilela (MDB) é hoje o candidato mais competitivo para a disputa ao Governo de Goiás em 2026. Em pesquisa Genial/Quaest divulgada na sexta-feira (22), o emedebista aparece na liderança com 26% das intenções de voto, contra 22% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

Segundo Nunes, o desempenho mostra que Daniel tem margem para avançar, já que ainda é pouco conhecido do eleitorado. O tucano, por outro lado, enfrenta um teto difícil de superar, em razão da rejeição acumulada e das derrotas recentes nas urnas.

“Mesmo muito desconhecido, Daniel Vilela, vice de Caiado, já aparece na frente de Marconi”, destacou o analista, lembrando que o emedebista tem um “piso alto”, sustentado pelo apoio do governador Ronaldo Caiado (UB), que ostenta 88% de aprovação. Além disso, 73% dos goianos dizem querer que Caiado faça seu sucessor, o que fortalece ainda mais a candidatura de Daniel.

Marconi, por sua vez, acumula derrotas consecutivas desde 2018, quando não conseguiu se eleger senador, e em 2022, ao perder para Wilder Morais (PL) com apenas 19,8% dos votos válidos. O PSDB, partido que ele comanda, também atravessa fase de enfraquecimento em Goiás e no cenário nacional.

A pesquisa ouviu 1.104 eleitores em 52 municípios goianos entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

