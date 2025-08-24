Homem é morto com tiro nas costas em frente a motel de Aparecida de Goiânia

Corpo de Bombeiros foi acionado e óbito foi confirmado pelo Samu

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2025

Homem é morto com tiro nas costas em frente a motel de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

De forma fria e brutal, um homem foi morto a tiro na Vila Nossa Senhora de Lourdes, próximo a um motel, na manhã deste domingo (24), em Aparecida de Goiânia.

Conforme depoimento de uma testemunha, a situação teria ocorrido quando a vítima chegou até o local em um veículo HB20, de cor prata, acompanhada do suspeito.

Logo em seguida, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o suposto autor. O último acusava o outro de ter subtraído o aparelho celular, exigindo dinheiro para devolvê-lo.

Em um dado momento, o suspeito sacou uma arma da cintura e efetuou um disparo nas costas do homem. Após a ação, ele guardou a arma sob o capô e evadiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que constatou o óbito. A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

