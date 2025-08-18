Polícia Civil investiga caso de adolescente de Anápolis que ostentou arma nas redes sociais

Morador do Recanto do Sol, menor de idade publicou vídeo nos stories e repercutiu entre internautas

Gabriella Pinheiro - 18 de agosto de 2025

Adolescente aparece com arma em Anápolis. (Foto: Jonathan Félix/Anápolis Notícias)

A Polícia Civil (PC) investiga o caso do adolescente, de 14 anos, que repercutiu nas redes sociais no domingo (17) ao aparecer ostentando uma arma de fogo, em Anápolis.

Ao Portal 6, a titular da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), Kenia Segantini, afirmou recebeu as informações relativas ao ocorrido e que o fato está sendo verificado.

Morador do Recanto do Sol, o menor publicou um vídeo nos stories do Instagram em que aparece segurando uma suposta arma de fogo enquanto aponta o item para a tela do celular, ao som de uma música de funk.

Em meio a repercussão, a mãe do adolescente se posicionou afirmando que assim que soube da filmagem, levou o menor até a Delegacia da Polícia Civil (PC), onde o mesmo recebeu orientações de um delegado sobre as consequências do ato.

Ela complementou dizendo que cria o filho sozinha e que trabalha dia e noite para garantir o sustento da família e oferecer o melhor para o adolescente.

“Algumas amizades acabam influenciando e isso foi para a cabeça do meu filho”, destacou.

Reincidente

Essa não é a primeira vez que o adolescente causa polêmica. Quando tinha 11 anos, ele realizou lives, postagens e chegou a fazer pichações na escola fazendo apologia ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil que atua em grande parte do território nacional.

Na época, ele chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas pela atitude. “Eu não sou de facção nenhuma e eu sei que o que eu to fazendo é errado”, afirmou.

