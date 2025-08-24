Descoberto motivo do barraco dentro de UPA do Jardim Curitiba, em Goiânia

Grupo se revoltou quando os socorristas precisaram passar uma vítima em estado grave "na frente"

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

Situação só foi controlada quando a Polícia Militar interviu. (Foto: Captura/ Portal 6)

Quatro pessoas foram presas na noite de sábado (24) após impedirem o trabalho do Corpo de Bombeiros durante um atendimento de emergência na UPA Noroeste, no Jardim Curitiba I, em Goiânia.

O grupo, possivelmente da mesma família, se revoltou quando os socorristas precisaram passar uma vítima em estado grave “na frente” da fila de espera.

Durante o tumulto, eles agrediram funcionários da unidade de saúde e proferiram xingamentos racistas contra um servidor público.

Detalhes da confusão

Tudo começou quando os bombeiros chegaram à UPA com uma pessoa que precisava de atendimento emergencial.

Para salvar a vida da vítima, os socorristas precisaram “furar a fila de espera”, o que gerou revolta no grupo que aguardava atendimento há mais tempo.

Em vez de compreender a gravidade da situação, os quatro decidiram impedir o trabalho dos bombeiros.

Tudo registrado

Durante o conflito, registrado em vídeos por pessoas que estavam no local, o grupo partiu para a agressão física contra funcionários da UPA e passou a proferir ofensas racistas contra um dos servidores.

A situação só foi controlada com a chegada da Polícia Militar (PM), que precisou intervir para garantir que o atendimento médico pudesse ser realizado.

Presos e autuados

Os quatro envolvidos foram algemados e conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foram autuados por lesão corporal, desacato e injúria racial.

Já a vítima que estava sendo socorrida pelos bombeiros recebeu o atendimento necessário após a confusão ser controlada.