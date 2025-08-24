Descoberto motivo do barraco dentro de UPA do Jardim Curitiba, em Goiânia
Grupo se revoltou quando os socorristas precisaram passar uma vítima em estado grave "na frente"
Quatro pessoas foram presas na noite de sábado (24) após impedirem o trabalho do Corpo de Bombeiros durante um atendimento de emergência na UPA Noroeste, no Jardim Curitiba I, em Goiânia.
O grupo, possivelmente da mesma família, se revoltou quando os socorristas precisaram passar uma vítima em estado grave “na frente” da fila de espera.
Durante o tumulto, eles agrediram funcionários da unidade de saúde e proferiram xingamentos racistas contra um servidor público.
Detalhes da confusão
Tudo começou quando os bombeiros chegaram à UPA com uma pessoa que precisava de atendimento emergencial.
Para salvar a vida da vítima, os socorristas precisaram “furar a fila de espera”, o que gerou revolta no grupo que aguardava atendimento há mais tempo.
Em vez de compreender a gravidade da situação, os quatro decidiram impedir o trabalho dos bombeiros.
Tudo registrado
Durante o conflito, registrado em vídeos por pessoas que estavam no local, o grupo partiu para a agressão física contra funcionários da UPA e passou a proferir ofensas racistas contra um dos servidores.
A situação só foi controlada com a chegada da Polícia Militar (PM), que precisou intervir para garantir que o atendimento médico pudesse ser realizado.
Presos e autuados
Os quatro envolvidos foram algemados e conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foram autuados por lesão corporal, desacato e injúria racial.
Já a vítima que estava sendo socorrida pelos bombeiros recebeu o atendimento necessário após a confusão ser controlada.